Более 2 тысяч украинских детей принудительно депортировали в Беларусь, — оппозиция

По словам беларусского политика Павла Латушко, сейчас известно о четырех местах пребывания вывезенных из Украины детей, а диктатор Александр Лукашенко лично подписывает документы, связанные с осуществлением военного преступления.

Более двух тысяч украинских детей вывезли с временно оккупированных территорий Украины в Беларусь. Об этом в четверг, 1 июня сообщил беларусский оппозиционер, руководитель Народного антикризисного управления, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко, сообщает Укринформ.

Латушко рассказал об этом во время пресс-конференции на тему "Роль Беларуси в незаконном вывозе украинских детей" и подтвердил, что по его сведениям минимум 2 150 украинских детей были вывезены на территорию Беларуси.

По словам Латушко, Лукашенко подписывает лично бумаги о финансировании деятельности, связанной с перемещением детей из Украины в рамках так называемого союзного государства России и Беларуси.

Сведения, собранные организацией показывают, что за прошлый год на территорию Беларуси вывезли 1150 детей из Украины, а в 2023 году еще тысячу. Есть четыре известных места в Беларуси, где содержат вывезенных детей, три из них находятся в Минской области и одно в Гомельской.

По словам представителя Народного антикризисного управления Беларуси, факт финансирований из бюджета союзного государства России и Беларуси был зафиксирован и составил около 29 млн российских рублей. Известно, что перевозка детей осуществляется при помощи фонда "Дельфин" из оккупированной Донетчины и белорусского фонда Алексея Талая.

Латушко подчеркнул, что все собранные организацией данные и расследования были переданы уполномоченному по правам детей, в прокуратуру Украины, Европарламент и Совет Европы.

Он отметил, что у организации есть достаточно основания для того, чтобы открыть расследование в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко по факту военного преступления против украинских детей.

Напомним, в конце марта представители ЦНС создали карту, на которой зафиксированы территории, куда российские военные вывозят украинских детей в РФ и подконтрольные им территории с начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее Фокус писал материал о том, что происходит с похищенными украинскими детьми. По официальной статистике Министерства реинтеграции на конец апреля, в РФ депортировали или переместили 19,5 тысячи украинских детей.