ПВО сбила 10 из 10 "Искандеров", которыми ВС РФ атаковали Киев, — командование (фото)

Ракеты в направлении украинской столицы противник выпускал с территории Брянской области. Для массированной атаки на Киев россияне использовали как баллистические, так и крылатые "Искандеры".

Силы противовоздушной обороны Украины сбили все 10 ракет, выпущенных из оперативно-тактической ракетной системы "Искандер", в попытке российских сил атаковать Киев в ночь на 1 июня. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в пресс-центре Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В частности, сообщается, что ПВО уничтожила 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

"Около 02.45 ч 1-го июня 2023 года российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины — город Киев. Опять противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Поэтому времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много", — сказано в сообщении Воздушных сил.

По информации командования, россияне запустили 10 ракет с территории Брянской области РФ. Атака предполагала поражение объектов гражданской и критической инфраструктуры. Однако благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны, все вражеские ракеты были успешно обнаружены и сбиты.

Обстрел Киева 1 июня

Ночью 1 июня Вооруженные силы РФ совершили очередной обстрел Киева. Киевская городская военная администрация уточнила, что в результате обстрела погибли трое человек, включая ребенка, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что из-за российской атаки в Киеве пострадали 14 человек. Из них 9 пришлось госпитализировать, а 5 получили помощь на месте.