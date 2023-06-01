Оккупация Ягодного: жители, которых россияне держали в подвале, получат по 100 тысяч

В Минреинтеграции также сообщили, что государственную помощь получат 235 украинцев, освобожденных из российского плена, и 301 семья, незаконно лишенная РФ свободы.

Жителям села Ягодное в Черниговской области, которых российские оккупанты удерживали в подвале во время оккупации региона, получат помощь от государства в размере 100 тысяч гривен. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

По информации ведомства, 84 жителя села Ягодное в Черниговской области, которых россияне почти месяц удерживали в подвале местной школы и подвергали пыткам, получат по 100 тысяч гривен государственной помощи.

Также в Минреинтеграции сообщили, что государственную помощь получат 235 украинцев, освобожденных из российского плена. Также планируется выделить денежную помощь 301 семье лиц, незаконно лишенных Россией свободы.

В ведомстве уведомили, что средства будут перечислены пострадавшим сразу же после того, как будут предоставлены все необходимые документы и заявления.

Напомним, 3 апреля 2023 года, в годовщину освобождения села Ягодное президент Украины Владимир Зеленский посетил школу, в подвале которой россияне держали украинцев. По его словам, из около 400 жителей там побывали около 370 человек. В тот день Зеленский пожелал Путину "провести остаток своих дней в подвале с ведром вместо туалета".

Также напомним, в феврале журнал Time посвятил обложку нового выпуска журнала подвалу в селе Ягодное в Черниговской области, где практически месяц жители спасались от оккупантов.