Time посвятил обложку жителям села Ягодное: сотни людей месяц провели в школьном подвале

Более 300 человек на Черниговщине были вынуждены месяц выживать в маленьком подвале местной школы. Журналисты издания связались с людьми, которые прошли через оккупацию.

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Журнал Time посвятил обложку нового выпуска журнала подвалу в селе Ягодное в Черниговской области, где практически месяц жители прятались от оккупантов. Об этом говорится в материале на сайте издания.

Очередная обложка еженедельного журнала была посвящена теме войны в Украине. На титульной странице можно увидеть фото подвала в селе Ягодное, что в Черниговской области. Там практически месяц оккупанты держали оставшихся в населенном пункте местных жителей.

Случилось это в первые дни оккупации. В помещении на 90 квадратов людям пришлось ходить в туалет у ведра, а также спать стоя. Всего в этом маленьком помещении с 3 по 30 марта было 368 человек, среди которых и дети, и пенсионеры, один из которых не выдержал безумия, и скончался на месте.

"В подвале, где целое украинское село провело ужасный месяц в плену", — анонсировали Time выпуск от 27 февраля — 6 марта.

[ + – ] В подвале месяц удерживали жителей села Фото: Наталья Гуменюк и Андрей Баштовой

Журналисты издания подготовили еще и репортаж с местной жительницей Светланой Ославской, которой удалось пережить эту трагедию, а снимок с обложки сделала другая жительница села Ольга Меняйло, которая все дни оккупации вела дневник в подвале местной школы.

"За прошедшие месяцы выжившие рассказали о своем опыте друг другу и следователям, работающим во имя справедливости. Их заключение в подвале через год после вторжения войск Путина 24 февраля может служить микрокосмосом садизма, пришедшего с оккупантами. Но многим выжившим на ум приходит сравнение с концлагерем", — сказано в материале TIME.

8 февраля авиация РФ нанесла удар по Черниговской области. В результате авиаудара снаряды попали в промышленное здание, ранены два человека.

28 января в Черниговской области произошли наводнения. Под водой оказались дороги и жилые дома в ряде сел.