Авиация РФ нанесла удар по Черниговской области: под завалами люди (фото)

В результате российского авиаудара снаряды попали в промышленное здание, ранены два человека.

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Днем в среду, 8 февраля, авиация Вооруженных сил РФ нанесла два ракетных удара по населенному пункту в Черниговской области, расположенном на приграничной территории. Об этом сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, авиаудар был нанесен по Семеновской общине в Черниговской области при помощи двух ракет.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

В оперативном командовании "Север" добавили, что в 15:45, спустя 8 минут после объявления воздушной тревоги в регионе, в воздушном пространстве были зафиксированы 2 реактивных самолета, которые ударили двумя ракетами в районе населенного пункта Семеновка. Вражеские снаряды попали в промышленное здание, двух раненых уже доставили в медицинские учреждение, еще, предварительно, трое остаются под завалами.

[ + – ] Семеновка на карте

Напомним, поздно вечером российские войска снова обстреляли Харьков при помощи ракет С-300, в результате был поврежден промышленный объект, также возник сильный пожар. За несколько дней до этого российская ракета разрушила жилой дом в центре города.

Тем временем журналисты Financial Times со ссылкой на "очень надежные разведданные" сообщили, что РФ готовит новое наступление целью которого является оккупация всей Донецкой и Луганской областей. Кампания противника, по данным СМИ, может начаться в течение 10 дней.