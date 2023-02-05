ВС РФ обстреляли центр Харькова: одна из ракет попала в жилой дом (видео)

Россияне, как сообщают власти, вели обстрел центральной части города из комплексов С-300. Ранения в результате ракетного удара получили как минимум три человека.

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Российские войска утром 5 февраля нанесли ракетный удар по жилому дому в центре Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Градоначальник рассказал, что две вражеских ракеты ударили по Киевскому району областного центра. Предварительно, ВС РФ обстреливали город с помощью систем С-300.

Один из снарядов попал в жилую застройку, а в одном из домов начался пожар. Тем временем на месте обстрела работают сотрудники ГСЧС, которые разбирают завалы и проводят поисковую операцию.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в данный момент известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и два мужчины, возрастом 51 и 55 лет. Женщину госпитализировали с осколочными ранениями, а мужчинам помощь предоставили на месте обстрела.

Напомним, 4 февраля мэр Славянска Вадим Лях посоветовал местным жителям быть готовыми к эвакуации, поскольку линия фронта приближается к городу. По его словам, в населенном пункте поврежден большой процент жилых зданий. От обстрелов также страдают объекты инфраструктуры.

В ночь на 30 января российские войска обстреляли Киевский район Харькова, ракета попала в жилой дом. В результате чего на месте происшествия начался пожар и погибла одна женщина.