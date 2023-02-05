ЗС РФ обстріляли центр Харкова: одна з ракет влучила в житловий будинок (відео)

Росіяни, як повідомляють влада, вели обстріл по центральній частині міста з комплексів С-300. Поранення унаслідок ракетного удару отримали щонайменше троє людей.

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Російські війська вранці 5 лютого завдали ракетного удару по житловому будинку в центрі Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Міський голова розповів, що дві ворожі ракети вдарили по Київському району обласного центру. Попередньо ЗС РФ обстрілювали місто за допомогою систем С-300.

Один зі снарядів влучив у житлову забудову, а в одному з будинків почалася пожежа. Тим часом на місці обстрілу працюють співробітники ДСНС, які розбирають завали та проводять пошукову операцію.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річну жінку та двох чоловіків віком 51 і 55 років. Жінку госпіталізували з осколковими пораненнями, а чоловікам надали допомогу на місці обстрілу.

Нагадаємо, 4 лютого мер Слов'янська Вадим Лях порадив місцевим жителям бути готовими до евакуації, оскільки лінія фронту наближається до міста. За його словами, у населеному пункті пошкоджено великий відсоток житлових будинків. Від обстрілу також страждають об'єкти інфраструктури.

У ніч проти 30 січня російські війська обстріляли Київський район Харкова, ракета влучила в житловий будинок. Унаслідок чого на місці події почалася пожежа та загинула одна жінка.