"Лінія фронту наближається": мер Слов'янська закликав городян готуватися до евакуації (відео)
Міський голова Вадим Лях повідомив, що в населеному пункті пошкоджено великий відсоток житлового фонду, від обстрілів страждають критична інфраструктура та комунальні підприємства. При цьому в гуманітарному плані ситуація стабільна: є продовольство та всі необхідні комунікації.
Міський голова Слов'янська Донецької області Вадим Лях порадив мешканцям населеного пункту бути готовими до евакуації, оскільки лінія фронту наближається до міста. Про це він повідомив у п'ятницю, 3 лютого, в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Наразі ще додалися денні обстріли — найнебезпечніші для населення. Найкращий захист від будь-якого озброєння — це все-таки виїхати з міста в безпечне місце. Я завжди про це говорю і зараз ми бачимо, що до міста повернулася велика кількість людей, уже 50 тисяч проживає, було мінімально до 20 тисяч. Я думаю, що люди дуже уважно повинні стежити за подіями, бути готовими в майбутньому залишати місто, як би цього не хотілося, якщо лінія фронту наближатиметься», — розповів Лях.
За словами мера Слов'янська, у місті пошкоджено 147 багатоквартирних будинків із 650-ти. Частину будинків зруйновано внаслідок прямих влучень снарядів. Також під обстріл потрапляє критична інфраструктура та комунальні підприємства. Незважаючи на це, в місті є всі необхідні комунікації.
"Незважаючи на ті події, які відбуваються поряд, у місті ситуація більш-менш стабільна. Є світло, газ, вода. Більше того, було кілька спокійних місяців у житті Слов'янська, тому люди трохи розслабилися в плані того, що "прильоти" були відсутні", — Додав Лях.
Міський голова підкреслив, що лінія фронту наближається до Слов'янська, тому інтенсивність обстрілів зростатиме.
"Зараз ми бачимо, що лінія фронту повільно, але наближається. Звичайно ж це несе небезпеку для всіх міст, які знаходяться поруч. І вже знаючи з досвіду літнього періоду наступальних дій ворога, чим ближче буде лінія фронту, тим більше буде обстрілів. Їх частота зростатиме, відповідно небезпека теж зростатиме", — розповів мер Слов'янська.
Вадим Лях зазначив, що місто переважно обстрілюють ракетами C-300 з невеликої відстані, тому підрозділам ППО складно їх виявити.
"Люди часто запитують, а що з ППО і чому не збивають. Складність у тому, що наші міста, такі як Краматорськ, Слов'янськ, Грушівка, Костянтинівка обстрілюють з невеликої відстані до 100 км, і практично неможливо зафіксувати вихід цієї ракети на ворожій території, вона летить лише кілька хвилин", — повідомив Лях.
За словами міського голови, найближчого місяця у місті планують встановити модульні укриття, в яких городяни зможуть ховатися під час повітряних тривог, хоча у міській адміністрації розуміють, що "це не порятунок від обстрілу".
Нагадаємо, 2 лютого голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко повідомив про те, що окупанти вдруге за добу вдарили по Краматорську. Всього в результаті атаки ЗС РФ на Краматорськ загинули троє людей, ще вісім із пораненнями в лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Тринадцять звернулися по медичну допомогу.
Раніше, ввечері 1 лютого, ЗС РФ здійснили ракетний удар по Краматорську, під час якого ракета прилетіла до багатоквартирного житлового будинку.
Також нагадаємо, 29 грудня минулого року в СБУ повідомили про те, що суд засудив особистого інформатора колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна до 10 років ув'язнення за поширення інформації про місцезнаходження українських сил оборони в районі міста Слов'янськ.