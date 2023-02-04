"Линия фронта приближается: мэр Славянска призвал горожан готовиться к эвакуации (видео)

Градоначальник Вадим Лях, сообщил, что в населенном пункте поврежден большой процент жилого фонда, от обстрелов страдают критическая инфраструктура и коммунальные предприятия. При этом в гуманитарном плане ситуация стабильная: есть продовольствие и все необходимые коммуникации.

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Городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях посоветовал жителям населенного пункта быть готовыми к эвакуации, так как линия фронта приближается к городу. Об этом он сообщил в пятницу, 3 февраля, в эфире телеканала FREEДОМ.

"Сейчас еще добавились дневные обстрелы — наиболее опасные для населения. Лучшая защита от любого вооружения — это все-таки выехать из города в безопасное место. Я всегда об этом говорю и сейчас мы видим, что в город вернулось большое количество людей, уже 50 тысяч проживает, было минимально до 20 тысяч. Я думаю, что люди очень внимательно должны следить за событиями, быть готовыми в будущем покидать город, как бы этого не хотелось, если линия фронта будет приближаться", — рассказал Лях.

По словам мэра Славянска, в городе повреждены 147 многоквартирных домов из 650-и. Часть домов разрушены в результате прямых попаданий снарядов. Также под обстрел попадает критическая инфрастуктура и коммунальные предприятия. Несмотря на это в городе есть все необходимые коммуникации.

"Несмотря на те события, которые происходят рядом, в городе ситуация более-менее стабильная. Есть свет, газ, вода. Более того, было несколько спокойных месяцев в жизни Славянска, поэтому люди немного расслабились в плане того, что "прилеты" отсутствовали", — добавил Лях.

Градоначальник подчеркнул, что линия фронта приближается к Славянску, поэтому интенсивность обстрелов будет возрастать.

"Сейчас мы видим, что линия фронта медленно, но приближается, Конечно же это несет опасность для всех городов, которые находятся рядом. И уже зная по опыту летнего периода наступательных действий врага, чем ближе будет линия фронта, тем больше будет обстрелов. Их частота будет расти, соответственно опасность тоже будет возрастать", — рассказал мэр Славянска.

Вадим Лях отметил, что город в основном обстреливают ракетами C-300 с небольшого расстояния, потому подразделениям ПВО сложно их выявить.

"Люди часто задают вопрос, а что с ПВО и почему не сбивают. Сложность в том, что наши города, такие как Краматорск, Славянск, Грушовка, Константиновка обстреливают с небольшого расстояния до 100 км, и практически невозможно зафиксировать выход этой ракеты на вражеской территории, она летит всего несколько минут", — сообщил Лях.

По словам городского головы, в ближайшем месяце в городе планируют установить модульные укрытия, в которых горожане смогут прятаться во время воздушных тревог, хотя в городской администрации понимают, что "это не спасение от обстрелов".

Напомним, 2 февраля глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил о том, что оккупанты второй раз за сутки ударили по Краматорску. Всего в результате атаки ВС РФ на Краматорск погибли три человека, еще восемь с ранениями в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Тринадцать обратились за медицинской помощью.

Ранее, вечером 1 февраля, ВС РФ осуществили ракетный удар по Краматорску, во время которого ракета прилетела в многоквартирный жилой дом.

Также напомним, 29 декабря прошлого года в СБУ сообщили о том, что суд приговорил личного информатора бывшего "министра обороны ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к 10 годам тюремного заключения за распространение информации о местоположении украинских сил обороны в районе города Славянск.