Оккупанты второй раз за сутки ударили по Краматорску: есть жертвы (фото, видео)

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в ходе ракетных ударов по жилой застройке в центре города пострадали люди.

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Оккупанты второй раз за сутки ударили по Краматорску. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

По его словам, россияне произвели еще две ракетные атаки по жилой застройке в центре Краматорска, есть пострадавшие среди гражданского населения. Количество жертв уточняется.

Местные телеграм-каналы сообщали о том, что в после ракетных ударов в городе поднялся столб дыма.

Напомним, вечером 1 февраля ВС РФ осуществили ракетный удар по Краматорску, во время которого ракета прилетела в многоквартирный жилой дом.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате ракетного удара ВС РФ по Краматорску погибли два человека.