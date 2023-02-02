Обстрел Краматорска из "Искандера": в ОВА уточнили данные о жертвах ракетного удара (видео)

Медикам, по словам руководителя областной администрации Павла Кириленко, удалось реанимировать одного человека в безнадежном состоянии.

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В результате ракетного удара ВС РФ по Краматорску, который был осуществлен вечером 1 февраля, погибли двое человек. Уточненную информацию в эфире национального телемарафона озвучил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, сперва ГСЧС сообщали о трех погибших в результате ракетного удара ВС РФ по жилому дому в Краматорске.

Однако, как уточняет Павел Кириленко, медикам удалось реанимировать одного гражданского, который был в безнадежном состоянии.

По состоянию на 5:00, в результате ракетного удара по жилому дому в Краматорске, который был осуществлен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-К", различные ранения и повреждения получил 21 человек. Двое гражданских находятся в тяжелом состоянии — их транспортировали в Днепропетровскую область для хирургического вмешательства.

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"Попадание произошло в центральной части города. Полностью разрушен один подъезд, еще два подъезда пострадали. Еще двое человек находятся под завалами, поисковая операция продолжается. Каждые 20 минут происходит "режим тишины", чтобы спасатели могли услышать звуки из-под завалов", — продолжил Кириленко в эфире телемарафона.

Глава Донецкой ОВА отметил, что ракетный удар по Краматорску целенаправленно осуществлялся высокоточным вооружением наземного базирования.

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Пресс-служба ГСЧС в 02:28 уточняла, что для поисково-спасательной операции и разбора завалов привлечены почти 150 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. В результате ракетного удара ВС РФ по Краматорску, помимо жилых домов, также пострадали гражданские автомобили. На месте прилета "Искандер-К" развернут пункт обогрева ГСЧС.

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Напомним, вечером 1 февраля ВС РФ осуществили ракетный удар по Краматорску, во время которого ракета прилетела в многоквартирный жилой дом. Сперва глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал о двух погибших и семи раненых граждан. Топ-чиновник также предупреждал, что под завалами многоквартирного дома могут находиться люди.

На ракетный удар по Краматорску отдельно отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства назвал Россию "абсолютным злом" и заявил, что спасатели продолжают осуществлять поисковые работы, поскольку под завалами остаются гражданские.