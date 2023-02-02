"Под завалами мирные люди": Зеленский отреагировал на обстрел ВС РФ Краматорска (видео)

По данным полиции, в жилой дом в Краматорске попала российская ракета "Искандер-К". Погибли по меньшей мере трое людей и еще 20 – получили ранения.

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В среду, 1 февраля Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли жилой дом в городе Краматорске Донецкой области, что привело к человеческим жертвам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Жилой дом, ракетный удар. Погибли и находятся под завалами мирные люди. Это не повторение истории, это ежедневная реальность жизни нашей страны. Страны, которая территориально граничит с абсолютным злом", — прокомментировал трагедию украинский лидер.

Владимир Зеленский упомянул о том, что на месте прилета работают соответствующие службы и осуществляется временное переселение жильцов. Президент также выразил соболезнования близким погибших.

[ + – ] ВС РФ обстреляли Краматорск

Согласно данным полиции Донецкой области на 00:39, погибло трое людей, а еще двадцать – получили ранения. В ведомстве также уточнили, что удар по жилому дому был нанесен ракетой "Искандер-К", в результате чего повреждены по меньшей мере 8 многоквартирных домов.

"Вражеская атака произошла в 21:45. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Полиция документирует последствия военного преступления России. На месте работает 11 следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи, парамедики, патрульные полицейские и другие подразделения", — сообщили в полиции.

Напомним, что вечером 1 января глава Донецкой городской администрации Павел Кириленко сообщил о прилете российской ракеты по жилому дому в Краматорске. По словам чиновника, в результате обстрела дом был полностью разрушен.

Ранее Фокус также писал о том, что 29 января ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Одна из ракет попала в многоквартирный дом, что привело сильному возгоранию. По информации мэра города, есть пострадавшие.

Еще мы сообщали, что 29 января россияне обстреляли жилые кварталы Херсона. Под ударом оказалась одна из городских больниц и коммунальное предприятие. Кроме того, было повреждено 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт.