"Під завалами мирні люди": Зеленський відреагував на обстріл ЗС РФ Краматорська (відео)

За даними поліції, в житловий будинок в Краматорську влучила російська ракета "Іскандер-К". Загинули щонайменше троє людей та ще 20 – отримали поранення.

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У середу, 1 лютого, Збройні сили Російської Федерації обстріляли житловий будинок у місті Краматорську Донецької області, що призвело до людських жертв. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом", — прокоментував український лідер трагедію.

Володимир Зеленський зазначив, що на місці прильоту працюють відповідні служби та здійснюється тимчасове переселення мешканців. Президент також висловив співчуття близьким загиблих.

[ + – ] ЗС РФ обстріляли Краматорськ

За даними поліції Донецької області на 00:39, загинуло троє людей, а ще двадцять отримали поранення. У відомстві також уточнили, що удар по житловому будинку було завдано ракетою "Іскандер-К", внаслідок чого пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків.

"Ворожа атака сталася о 21:45. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. На місці працює 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи", — повідомили у поліції.

Нагадаємо, що ввечері 1 січня голова Донецької міської адміністрації Павло Кириленко повідомив про приліт російської ракети по житловому будинку в Краматорську. За словами чиновника, внаслідок обстрілу будинок було повністю зруйновано.

Раніше Фокус також писав про те, що 29 січня ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову. Одна з ракет влучила по багатоквартирному будинку, що спричинило сильний спалах. За інформацією мера міста, є постраждалі.

Ще ми повідомляли, що 29 січня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Під ударом опинилася одна з міських лікарень та комунальне підприємство. Крім того, було пошкоджено 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт.