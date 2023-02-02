"Під завалами мирні люди": Зеленський відреагував на обстріл ЗС РФ Краматорська (відео)
За даними поліції, в житловий будинок в Краматорську влучила російська ракета "Іскандер-К". Загинули щонайменше троє людей та ще 20 – отримали поранення.
У середу, 1 лютого, Збройні сили Російської Федерації обстріляли житловий будинок у місті Краматорську Донецької області, що призвело до людських жертв. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.
"Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом", — прокоментував український лідер трагедію.
Володимир Зеленський зазначив, що на місці прильоту працюють відповідні служби та здійснюється тимчасове переселення мешканців. Президент також висловив співчуття близьким загиблих.
За даними поліції Донецької області на 00:39, загинуло троє людей, а ще двадцять отримали поранення. У відомстві також уточнили, що удар по житловому будинку було завдано ракетою "Іскандер-К", внаслідок чого пошкоджено щонайменше 8 багатоквартирних будинків.
"Ворожа атака сталася о 21:45. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Поліція документує наслідки воєнного злочину Росії. На місці працює 11 слідчо-оперативних груп, вибухотехніки, кінологи, парамедики, патрульні поліцейські та інші підрозділи", — повідомили у поліції.
Нагадаємо, що ввечері 1 січня голова Донецької міської адміністрації Павло Кириленко повідомив про приліт російської ракети по житловому будинку в Краматорську. За словами чиновника, внаслідок обстрілу будинок було повністю зруйновано.
Раніше Фокус також писав про те, що 29 січня ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову. Одна з ракет влучила по багатоквартирному будинку, що спричинило сильний спалах. За інформацією мера міста, є постраждалі.
Ще ми повідомляли, що 29 січня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Під ударом опинилася одна з міських лікарень та комунальне підприємство. Крім того, було пошкоджено 16 одиниць техніки, зокрема евакуаційний транспорт.