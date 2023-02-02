У Краматорську російська ракета влучила у житловий будинок, є жертви, – голова ОДА (фото, відео)

За словами голови адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілу будинок було повністю зруйновано, а під завалами можуть бути люди.

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Увечері 1 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по житловому будинку у місті Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Донецької міської адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

За даними Кириленка, внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, а ще семеро – повчили поранення. Чиновник також зазначив, що під завалами можуть бути люди.

"Дві години тому російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому біля центру міста, і його повністю зруйнували. На місці працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби – розбирають завали знищеного будинку", — написав голова ОДА.

[ + – ] Під завалами житлового будинку в Краматорську можуть перебувати люди

Ситуацію також прокоментували в Офісі генерального прокурора України, повідомивши про вісьмох поранених та двох загиблих.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — написали у відомстві.

За даними місцевих Telegram-каналів, російська ракета зруйнувала два під'їзди у житловому будинку Краматорська.

[ + – ] Ракета влучила в житловий будинок в Краматорську

[ + – ] Наслідки обстрілу будинку в Краматорську

Нагадаємо, що ввечері 29 січня ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову. Одна з ракет влучила по житловому будинку, внаслідок чого почалася пожежа. Відомо про одну загиблу жінку.

Фокус також писав, що 29 січня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона, зокрема та одну з лікарень. Було пошкоджено комунальне підприємство та 16 одиниць техніки, у тому числі евакуаційний транспорт.

Ще ми повідомляли, що ввечері 27 січня ЗС РФ обстріляли місто Часів Яр у Донецькій області, Запоріжжя та Кривий Ріг. Після ударів РСЗВ окупантів по Часовому Яру постраждав житловий масив міста — спалахнула школа, багатоповерхові та приватні будинки.