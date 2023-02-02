В Краматорске российская ракета попала по жилому дому, есть жертвы, – глава ОГА (фото, видео)

По словам главы администрации Павла Кириленко, в результате обстрела дом был полностью разрушен, а под завалами могут находиться люди.

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Вечером 1 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по жилому дому в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой городской администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Согласно данным Кириленко, в результате обстрела погибли по меньшей мере двое людей, а еще семь – поучили ранения. Чиновник также отметил, что под завалами могут находиться люди.

"Два часа назад российские оккупанты ударили ракетой по жилому дому, расположенному у центра города, и его полностью разрушили. На месте работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы – разбирают завалы уничтоженного дома", — написал глава ОГА.

[ + – ] Под завалами жилого дома в Краматорске могут находиться люди

Ситуацию также прокомментировали в Офисе генерального прокурора Украины, сообщив о восьми раненых и двух погибших.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — написали в ведомстве.

По данным местных Telegram-каналов, российская ракета разрушила два подъезда в жилом доме Краматорска.

[ + – ] Ракета попала по жилому дому в Краматорске

[ + – ] Последствия обстрела дома в Краматорске

Напомним, что вечером 29 января ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову. Одна из ракет попала в жилой дом, в результате чего начался пожар. Известно об одной погибшей женщине.

Фокус также писал, что 29 января россияне обстреляли жилые кварталы Херсона, в частности — и одну из больниц. Было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт

Еще ми сообщали, что вечером 27 января ВС РФ подвергли обстрелам город Часов Яр в Донецкой области, Запорожье и Кривой Рог. После ударов РСЗО оккупантов по Часовому Яру пострадал жилой массив города — загорелась школа, многоэтажные и частные дома.