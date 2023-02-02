Обстріл Краматорська з "Іскандера": в ОВА уточнили дані про жертв ракетного удару (відео)

Медикам, за словами керівника обласної адміністрації Павла Кириленка, вдалося реанімувати одну людину в безнадійному стані.

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Унаслідок ракетного удару ЗС РФ по Краматорську, який було здійснено ввечері 1 лютого, загинули двоє людей. Уточнену інформацію в ефірі національного телемарафону озвучив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, спочатку ДСНС повідомляли про трьох загиблих унаслідок ракетного удару ЗС РФ по житловому будинку в Краматорську.

Однак, як уточнює Павло Кириленко, медикам вдалося реанімувати одного громадянського, який був у безнадійному стані.

Станом на 5:00 унаслідок ракетного удару по житловому будинку в Краматорську, який було здійснено оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-К", різних поранень та ушкоджень зазнала 21 особа. Двоє цивільних перебувають у тяжкому стані — їх транспортували в Дніпропетровську область для хірургічного втручання.

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"Поцілення сталося в центральній частині міста. Повністю зруйновано один під'їзд, ще два під'їзди постраждали. Ще двоє людей перебувають під завалами, пошукова операція триває. Кожні 20 хвилин відбувається "режим тиші", щоб рятувальники могли почути звуки з-під завалів", — продовжив Кириленко в ефірі телемарафону.

Глава Донецької ОВА зазначив, що ракетний удар по Краматорську цілеспрямовано здійснювався високоточним озброєнням наземного базування.

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Пресслужба ДСНС о 02:28 уточнювала, що для пошуково-рятувальної операції та розбору завалів залучили майже 150 осіб особового складу й 17 одиниць спецтехніки. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Краматорську, крім житлових будинків, також постраждали цивільні автомобілі. На місці прильоту "Іскандер-К" розгорнуть пункт обігріву ДСНС.

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Нагадаємо, ввечері 1 лютого ЗС РФ здійснили ракетний удар по Краматорську, під час якого ракета прилетіла по багатоквартирному житловому будинку. Спершу голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про двох загиблих і сімох поранених громадян. Топчиновник також попереджав, що під завалами багатоквартирного будинку можуть бути люди.

На ракетний удар по Краматорську окремо відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави назвав Росію "абсолютним злом" і заявив, що рятувальники продовжують здійснювати пошукові роботи, оскільки під завалами залишаються цивільні.