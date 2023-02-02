Окупанти вдруге за добу вдарили по Краматорську: є жертви (фото, відео)

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під час ракетних ударів по житловій забудові у центрі міста постраждали люди.

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Окупанти вдруге за добу вдарили по Краматорську. Про це у четвер, 2 лютого, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, росіяни здійснили ще дві ракетні атаки по житловій забудові в центрі Краматорська, є постраждалі серед цивільного населення. Кількість жертв уточнюється.

Місцеві телеграм-канали повідомляли про те, що після ракетних ударів у місті піднявся стовп диму.

Нагадаємо, ввечері 1 лютого ЗС РФ здійснили ракетний удар по Краматорську, під час якого ракета прилетіла до багатоквартирного житлового будинку.

Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Краматорську загинули двоє людей.