"Больно и тьма": жители пострадавшей в Краматорске многоэтажки рассказали о трагедии (фото)

Жители разрушенного дома жалуются, что жить в нем невозможно: в квартирах нет отопления, а из-за прорывов труб многоэтажку затопило с четвертого по первый этажи.

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В результате ракетного удара по Краматорску вечером 1 февраля пострадали жители не только разрушенной многоэтажки, но и соседних домов. Об этом сообщает "Суспильне".

Жители многоэтажки, в которую 1 февраля попала ракета "Искандер", выпущенная ВС РФ, поделились с журналистами эмоциями от пережитого.

Мужчина по имени Владимир признался, что даже не услышал взрыва, который прогремел в 21:30: его заглушил звон разбитого стекла.

"В полдесятого такой яркий свет. Мы даже взрыва не слышали, летели на нас окна, рамы", — рассказал он.

Владимир практически сразу упал на пол. Когда поднялся, увидел, что пострадала его жена. Женщина получила серьезные травмы, так как в момент ракетного удара стояла прямо напротив окна. Ее госпитализировали.

Сейчас Владимир не понимает, что дальше делать со своей квартирой: в результате ракетного удара она пришло в негодность.

"Ну жить здесь как?! Отопления нет, крыши нет. На крыше трубы разорвало и потекло. Отопление выключили", — поделился с журналистами мужчина.

[ + – ] По адресу Марата, 13 в Краматорске работает спецтехника Фото: ГСЧС

Во время ракетного удара 1 февраля пострадал и соседний дом. Жительница одно из квартир по имени Наталья говорит, что ее квартире не осталось ни одного уцелевшего окна, разрушен балкон, повреждена мебель и техника. Жить в квартире невозможно.

Ее тезке, 54-летней Наталии, повезло меньше: она жила в доме, который разрушила российская ракета. Сейчас женщина в больнице под опекой медиков.

"В спальне стояла. Слышу грохнуло. Больно. Все, тьма. Страшно очень", — вспомнила она момент попадания ракеты в дом.

Всего в результате атаки ВС РФ на Краматорск погибли три человека, еще восемь с ранениями в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. Тринадцать обратились за медицинской помощью.

[ + – ] Сотрудники ГСЧС продолжают разбирать завалы на месте дома, в который попала ракета ВС РФ Фото: ГСЧС

Напомним, 2 февраля российские военные второй раз за сутки ударили по Краматорску. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в ходе ракетных ударов по жилой застройке в центре города пострадали люди.

Фокус также писал, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел ВС РФ Краматорска. Президент выразил соболезнования близким погибших.