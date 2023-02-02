"Боляче й пітьма": мешканці постраждалої в Краматорську багатоповерхівки розповіли про трагедію (фото)

Мешканці зруйнованого будинку скаржаться, що жити в ньому неможливо: у квартирах немає опалення, а через прориви труб багатоповерхівку затопило з четвертого по перший поверхи.

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Унаслідок ракетного удару по Краматорську ввечері 1 лютого постраждали жителі не лише зруйнованої багатоповерхівки, а й сусідніх будинків. Про це повідомляє "Суспільне".

Жителі багатоповерхівки, в яку 1 лютого влучила ракета "Іскандер", випущена ЗС РФ, поділилися із журналістами емоціями від пережитого.

Чоловік на ім'я Володимир зізнався, що навіть не почув вибуху, який прогримів о 21:30: його заглушив брязкіт розбитого скла.

"О пів на десяту таке яскраве світло. Ми навіть вибуху не чули, летіли на нас вікна, рами", — розповів він.

Володимир практично одразу впав на підлогу. Коли підвівся, побачив, що постраждала його дружина. Жінка зазнала серйозних травм, оскільки в момент ракетного удару стояла прямо навпроти вікна. Її госпіталізували.

Зараз Володимир не розуміє, що далі робити зі своєю квартирою: внаслідок ракетного удару вона стала непридатною.

"Ну жити тут як?! Опалення немає, даху немає. На даху труби розірвало та потекло. Опалення вимкнули", — поділився із журналістами чоловік.

[ + – ] За адресою Марата, 13 у Краматорську працює спецтехніка Фото: ГСЧС

Під час ракетного удару 1 лютого постраждав і сусідній будинок. Мешканка однієї з квартир на ім'я Наталя каже, що в її квартирі не залишилося жодного вцілілого вікна, зруйновано балкон, пошкоджено меблі та техніку. Жити у квартирі неможливо.

Її тезці, 54-річній Наталії, пощастило менше: вона мешкала у будинку, який зруйнувала російська ракета. Наразі жінка у лікарні під опікою медиків.

"У спальні стояла. Чую гримнуло. Боляче. Все, темрява. Страшно дуже", — згадала вона момент влучання ракети в будинок.

Усього внаслідок атаки ЗС РФ на Краматорськ загинули троє людей, ще вісім із пораненнями в лікарнях, двоє з них у тяжкому стані. Тринадцять звернулися по медичну допомогу.

[ + – ] Співробітники ДСНС продовжують розбирати завали на місці будинку, в який влучила ракета ЗС РФ Фото: ГСЧС

Нагадаємо, 2 лютого російські військові вдруге за добу вдарили по Краматорську. Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, під час ракетних ударів по житловій забудові у центрі міста постраждали люди.

Фокус також писав, як президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл ЗС РФ Краматорська. Президент висловив співчуття близьким загиблих.