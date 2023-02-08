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Авіація РФ завдала удару по Чернігівській області: під завалами люди (фото)

су 25, су-25, літаки Росії
Фото: Flickr | РФ завдала авіаудару по Чернігівській області

В результаті російського авіаудару снаряди потрапили в промислову будівлю, поранено двох людей.

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Вдень у середу, 8 лютого, авіація Збройних сил РФ завдала двох ракетних ударів по населеному пункту в Чернігівській області, розташованому на прикордонній території. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі.

За словами чиновника, авіаудар був завданий по Семенівській громаді в Чернігівській області за допомогою двох ракет.

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Інформація про жертви та руйнування уточнюється.

В оперативному командуванні "Північ" додали, що о 15:45, через 8 хвилин після оголошення повітряної тривоги в регіоні, в повітряному просторі було зафіксовано 2 реактивні літаки, які вдарили двома ракетами в районі населеного пункту Семенівка. Ворожі снаряди поцілили у промислову будівлю, двох поранених уже доставили до медичного закладу, ще, попередньо, троє залишаються під завалами.

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Семенівка на карті

Нагадаємо, пізно ввечері російські війська знову обстріляли Харків за допомогою ракет С-300, в результаті було пошкоджено промисловий об'єкт, також виникла сильна пожежа. За кілька днів до цього російська ракета зруйнувала житловий будинок у центрі міста.

Тим часом журналісти Financial Times з посиланням на "дуже надійні розвіддані" повідомили, що РФ готує новий наступ метою якого є окупація всієї Донецької та Луганської областей. Кампанія противника, за даними ЗМІ, може розпочатися протягом 10 днів.