Пожежа та 6 сильних вибухів: росіяни обстріляли Харків ракетами С-300 (відео)

За словами мера Ігоря Терехова, є підтвердження про удари по промисловому об'єкту у Київському районі міста.

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7 лютого приблизно о 23:00 у Харкові зафіксували прильоти. Усього нарахували 6 сильних вибухів. Так, російські окупанти обстріляли місто. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Потім обстріл підтвердив мер міста Ігор Терехов у Telegram. За його словами, росіяни цілилися промисловим об'єктом у Київському районі міста.

"Шість "прильотів" по Харкову. Поки що є підтвердження про удари по промисловому об'єкту в Київському районі міста. Також є інформація про пожежу на місці одного з прильотів. Також є інформація про пожежу на місці одного з прильотів", — заявив Терехов.

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Потім голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram повідомив, що росіяни обстріляли місто ракетами С-300.

"Влучення ворожих ракет зафіксовано в центральній частині Харкова. Попередньо С-300 від 6 до 10 ракет. Інформація про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється", — написав він.

Крім того, у мережі почало розповсюджуватися відео, яке зняли жителі Білгородської області РФ. На ньому видно, як російські окупанти запускають ракети у бік Харкова.

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Раніше Фокус писав, що капітан російського судна підозрюється у перевезенні награбованого зерна. Капітану судна "Надія" оголошено про підозру, повідомили у прокуратурі АР Крим та Севастополя. Росіяни незаконно вивозять українське зерно до третіх країн.

Ще нагадаємо, що у Криму за відмову воювати проти України вперше засудили російських військовослужбовців. Два брати відмовилися виконувати наказ командування та "захищати рубежі" окупованої території Херсонської області.