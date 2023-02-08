Пожар и 6 сильных взрывов: россияне обстреляли Харьков ракетами С-300 (видео)

По словам мэра Игоря Терехова, есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города.

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7 февраля примерно в 23:00 в Харькове зафиксировали прилеты. Всего насчитали 6 сильных взрывов. Так, российские оккупанты обстреляли город. Об этом сообщили местные телеграм-каналы.

Затем обстрел подтвердил мэр города Игорь Терехов в Telegram. По его словам, россияне целились по промышленному объекту в Киевском районе города.

"Шесть "прилетов" по Харькову. Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", — заявил Терехов.

[ + – ] В результате одного их прилетов в Харькове начался сильный пожар

Затем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram сообщил, что россияне обстреляли город ракетами С-300.

"Попадание вражеских ракет зафиксировано в центральной части Харькова. Предварительно С-300 от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — написал он.

Кроме того, в сети начало распространяться видео, которое сняли жители Белгородской области РФ. На нем видно, как российские оккупанты запускают ракеты в сторону Харькова.

[ + – ] Российские оккупанты запускают ракеты в сторону Харькова

Ранее Фокус писал, что капитан российского судна подозревается в перевозке награбленного зерна. Капитану судна "Надежда" объявлено о подозрении, сообщили в прокуратуре АР Крым и Севастополя. Россияне незаконно вывозят украинское зерно в третьи страны.

Еще напомним, что в Крыму за отказ воевать против Украины впервые осудили российских военнослужащих. Два брата отказались выполнять приказ командования и "защищать рубежи" оккупированной территории Херсонской области.