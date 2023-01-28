В Черниговской области наводнения: под водой дороги и жилые дома в ряде сел

В Укргидрометцентре предупредили, что стихийное бедствие в регионе продолжится до 30 января. Будет увеличиваться затопление поймы, усиливаться ледовые явления. Также возможны резкие колебания уровней воды.

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В украинском гидрометеорологическом центре предупредили о наводнении на большинстве территории Черниговской области. 3 уровень опасности объявлен в Черниговском районе. Об этом синоптики написали на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в период с 27 по 30 января на участке Верхнего Днепра в близи белорусской границы будет удерживаться значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными приречными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе.

Кроме того, второй уровень опасности действует на всей остальной территории Черниговской области. В период с 27 по 30 января на участке реки Десна в Новгород-Северском, Корюковском и Черниговском районах будет происходить дальнейшее усиление ледовых явлений. Также возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 — 0,3 м за сутки, увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами.

Тем временем в районе реки Снов будет удерживаться превышение опасной отметки перелива воды через автомобильную дорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

[ + – ] Красный — 3 уровень опасности, оранжевый — 2 уровень опасности

Напомним, 27 января в Новой Зеландии проливные дожди вызвали масштабный потоп. В крупнейшем городе Окленде затоплены автомагистрали, дома и местный аэропорт.

Ранее, 22 октября, издание The Guardian писало, что наводнения и ливни терроризируют население целый год. От "большой воды" пострадали различные регионы планеты. а некоторые города просто смыло водой.