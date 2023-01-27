В Новой Зеландии масштабный потоп: под водой автомагистрали, дома и аэропорт (фото, видео)

Мэр крупнейшего города Окленда Уэйн Браун предупредил жителей, что их ожидает "ужасная ночь". Тем временем службы экстренной помощи перегружены звонками от пострадавших.

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Проливные дожди в Новой Зеландии вызвали масштабное наводнение в стране. Стихийное бедствие вызвало панику среди местных жителей, а в крупнейшем городе Окленде было объявлено чрезвычайное положение: затоплены автомагистрали, дома и местный аэропорт. Об этом сообщает издание The Guardian.

Из-за наводнения авиарейсы нарушены и перенаправлены. Тем временем в стране отменили концерт известного американского исполнителя Элтона Джона. В миллионном Окленде ситуация усложниться. Синоптики прогнозируют, что проливные дожди продолжится в течение следующей ночи.

"Учитывая погоду, сегодняшнее шоу было отменено. Наша операционная группа работает над перенаправлением автобусов для специальных мероприятий, чтобы помочь людям вернуться домой… как можно скорее", — сообщили в местной транспортной компании.

Кроме того, полиция заявила, что из-за наводнения погиб как минимум один человек. Правоохранители также рассказали, что службы экстренной помощи были перегружены звонками от местных жителей на номер "111" на который жителей Окленда просили звонить "только в том случае, если вы находитесь в чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни".

"Это будет ужасная ночь для тысяч жителей Окленда и их семей. Мои мысли с пострадавшими жителями Окленда, в том числе со многими из тех, кто был эвакуирован из своих домов, и у них впереди трудная ночь", — сказал мэр Уэйн Браун.

Пожарные, полиция и сотрудники сил обороны спасают застрявших людей из затопленных домов с помощью веревок и спасательных лодок. Никаких подробностей о том, сколько людей было эвакуировано на данный момент, не поступало.

Напомним, 25 декабря на США, Канаду и Мексику обрушился зимний шторм "Эллиот". Непогода принесла метели, ледяной дождь, наводнения и опасные для жизни низкие температуры. В результате чего погибли десятки жителей.

21 декабря в Малайзии бушевало наводнение. Местные власти сообщили, что "большая вода" вынудила эвакуироваться 72 тысячи местных жителей.