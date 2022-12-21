Спасаются на лодках и подручных средствах: в Малайзии бушует наводнение (фото)

Местные власти сообщили, что "большая вода" вынудила эвакуироваться уже 72 тысячи местных жителей. Также известно о двух погибших.

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В Малайзии сезон дождей спровоцировал масштабное наводнение, которое оставило тысячи людей без крыш над головами. Об этом сообщает Reuters.

Малайзийские города были затоплены мутной водой после проливных дождей. Коричневая вода хлынула на поля и улицы, затапливая автомобили и заставляя реки выходить из берегов. Люди, чтоб спастись от потоков воды, передвигаются на лодках и с помощью подручных средств.

[ + – ] Люди пытаются спастись от "большой воды" с помощью лодок и подручных средств Фото: REUTERS

По информации местных властей, только за три дня этой недели наводнение унесло жизни двоих людей.

На территории страны уже создали сотни приютов для людей, которых стихия лишила крыши над головами.

Департамент ирригации и дренажа в свою очередь предупредил о новых наводнениях в ближайшие дни, поскольку сезон дождей, который длится с октября по март, продолжается. Власти призвали жителей эвакуироваться, если это возможно.

[ + – ] В Малайзии мутная вода затопила улицы поселков и городов

Напомним, несколькими днями ранее в турецкой Анталье проливные дожди вызвали наводнение. По словам мэра города, такого стихийного происшествия на курорте не видели как минимум 50 лет. В Анталье уже создали специальный кризисный центр для борьбы с последствиями разрушительных ливней.

Также издание The Guardian пишет, что 2022-й год для многих регионов на земле стал катастрофическим из-за постоянных ливней и наводнений. К примеру, в результате стихийного бедствия была затоплена практически третья часть Пакистана, из-за чего погибли более 1000 человек.