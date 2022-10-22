Разрушительный удар: наводнения и ливни терроризируют человечество целый год, —The Guardian

Издание рассказало, как от наводнений пострадали различные регионы планеты. Некоторые города просто смыло водой.

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В 2022-й год был для многих регионов катастрофическим из-за ливней и наводнений. К примеру, в результате стихийного бедствия была затоплена практически третья часть Пакистана, из-за чего погибли более 1000 человек. Об этом пишет The Guardian.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, это наводнение беспрецедентное. По его словам, человечество начало войну с природой, и она нанесла ответный удар.

Издание пишет, что в Нигерии погибли 600 человек в результате наводнения, которое затронуло 18 из 36 штатов страны. Более миллиона человек стали вынужденными переселенцами. Такое плачевное положение вещей имеет среди причин бездействие правительства и отсутствие инвестиций в климатическую инфраструктуру.

Также в материале сказано, что в Австралии произошло второе сильное наводнение за 11 лет. Ранее такие наводнения фиксировались лишь раз в столетие. Так, сильный дождь на юго-востоке страны вынудил тысячи людей покинуть свои дома. Наводнение затронуло как минимум 16 рек в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также в островном штате Тасмания. Речное наводнение затопило западные пригороды Мельбурна.

Кроме того, как сообщается, сильные наводнения фиксируются в Юго-Восточной Азии. Необычно сильные муссонные дожди и внезапные наводнения обрушились сразу на несколько стран. В результате погибли десятки людей во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде.

Журналисты пишут, что северный венесуэльский город Эль-Кастаньо был буквально опустошен после того, как местная думка рухнула под давлением проливных дождей. Поток воды смывал по своем пути. Также, как сообщается, по меньшей мере 54 человека погибли 8 октября, когда оползни обрушились на город Лас-Техериас.

Ранее Фокус сообщал, что древние моллюски рассказали историю Малого ледникового периода и предрекли новый апокалипсис. Ученые изучили, что предшествовало наступлению Малого ледникового периода и какие изменения ждут климатическую систему Северной Атлантики.

Еще напомним, что Россия использует новую тактику, чтобы сделать аннексию территорий Украины законной. Журналисты пишут, что Россия использует проблемы изменения климата и экологии, чтобы узаконить на международном уровне аннексию украинских территорий.

Также сообщалось, что половина коралловых рифов Земли пострадает уже через 10 лет. Негативные последствия изменения климата для коралловых рифов давно известны. Но их масштабы стали для ученых неприятным сюрпризом.