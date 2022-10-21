Древние моллюски рассказали историю Малого ледникового периода и предрекли новый апокалипсис

Ученые изучили, что предшествовало наступлению Малого ледникового периода и какие изменения ждут климатическую систему Северной Атлантики.

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Глобальные изменения климата — тема, которая волнует ученых последние десятилетия. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении раковин моллюсков-куахог, которые способны сохранятся столетиями, пишет Sci Tech Daily.

Группа ученых из университета Эксетера сосредоточилась на изучении климатической системы Северной Атлантики, чтобы понять, как она достигла переломного момента, предшествующего Малому ледниковому периоду. Этот период регионального похолодания длился не одно столетие и завершился где-о в 1850 году.

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В поисках ответов ученые обратились к раковинам моллюсков-куахог, которые способны сохранятся столетиями. В ходе исследования они изучили изотопы кислорода и углерода, которые заключены в раковинах — эти данные использовали в качестве шкалы изменчивости окружающей среды.

По словам автора исследования Беатрис Арельяно-Нава, один из действенных способов понять, что система приближается к внезапному переходу — она начинает реагировать на внешние изменения. Простыми словами, система теряет способность возвращаться в свое привычное среднее состояние и, как следствие, может перейти в новое.

Ученые считают, что Малому ледниковому периоду предшествовала потеря устойчивости системы в Северной Атлантике. В результате она стала уязвимой для резкого переключения, а затем последовал переход к условиям Малого ледникового периода.

Однако в ходе исследования ученые обнаружили еще один любопытный момент — по видимому, Северная Атлантика находится на пороге нового переломного момента. Результаты показывают, что в данный момент климатическая система Северной Атлантики утратила свою способность восстанавливаться, что повлечет серьезные последствия для климата региона.

Ученые предполагают, что дестабилизация местной климатической системы произошла еще в прошлом веке и сегодня приближается к новому переломному моменты.

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