Стародавні молюски розповіли історію Малого льодовикового періоду й напророкували новий апокаліпсис

Учені вивчили, що передувало настанню Малого льодовикового періоду і які зміни чекають на кліматичну систему Північної Атлантики.

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Глобальні зміни клімату — тема, яка хвилює вчених останні десятиліття. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні раковин молюсків-куахог, які можуть зберігатися століттями, пише Sci Tech Daily.

Група вчених із університету Ексетера зосередилася на вивченні кліматичної системи Північної Атлантики, щоб зрозуміти, як вона досягла переломного моменту, що передував Малому льодовиковому періоду. Цей період регіонального похолодання тривав не одне століття й завершився десь у 1850 році.

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У пошуках відповідей учені звернулися до раковин молюсків-куахог, які можуть зберігатися століттями. У ході дослідження вони вивчили ізотопи кисню та вуглецю, які були в раковинах, — ці дані використовували як шкалу мінливості навколишнього середовища.

За словами авторки дослідження Беатріс Арельяно-Нави, один із дієвих способів зрозуміти, що система наближається до раптового переходу — вона починає реагувати на зовнішні зміни. Простими словами, система втрачає здатність повертатися у свій звичний середній стан і, як наслідок, може перейти в новий.

Учені вважають, що Малому льодовиковому періоду передувала втрата стійкості системи в Північній Атлантиці. У результаті вона стала вразливою для різкого перемикання, а потім був перехід до умов Малого льодовикового періоду.

Однак у ході дослідження вчені виявили ще один цікавий момент — мабуть, Північна Атлантика перебуває на порозі нового переломного моменту. Результати показують, що зараз кліматична система Північної Атлантики втратила свою здатність відновлюватися, що спричинить серйозні наслідки для клімату регіону.

Учені припускають, що дестабілізація місцевої кліматичної системи відбулася ще в минулому столітті, і сьогодні наближається до нового переломного моменту.

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