Руйнівний удар: повені та зливи тероризують людство цілий рік, — The Guardian

Видання розповіло, як від повеней постраждали різні регіони планети. Деякі міста просто змило водою.

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У 2022-й рік був для багатьох регіонів катастрофічним через зливи та повені. Наприклад, внаслідок стихійного лиха було затоплено майже третину Пакистану, через що загинуло понад 1000 людей. Про це пише The Guardian.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, ця повінь безпрецедентна. За його словами, людство почало війну з природою, і вона завдала удару у відповідь.

Видання пише, що в Нігерії загинули 600 людей внаслідок повені, яка торкнулася 18 із 36 штатів країни. Понад мільйон людей стали вимушеними переселенцями. Такий плачевний стан речей має серед причин бездіяльність уряду та відсутність інвестицій у кліматичну інфраструктуру.

Також у матеріалі сказано, що в Австралії сталася друга сильна повінь за 11 років. Раніше такі повені фіксувалися лише раз на сторіччя. Так, сильний дощ на південному сході країни змусив тисячі людей залишити свої будинки. Повінь торкнулася щонайменше 16 річок у штатах Новий Південний Уельс та Вікторія, а також в острівному штаті Тасманія. Річкова повінь затопила західні передмістя Мельбурну.

Крім того, сильні повені фіксуються в Південно-Східній Азії. Надзвичайно сильні мусонні дощі та раптові повені почалися відразу у кількох країнах. Внаслідок цього загинули десятки людей у В'єтнамі, Камбоджі, Таїланді.

Журналісти пишуть, що північне венесуельське місто Ель-Кастаньйо було буквально спустошене після того, як місцева думка звалилася під тиском злив. Потік води змивав своїм шляхом. Також, як повідомляється, щонайменше 54 особи загинули 8 жовтня, коли зсуви дісталися міста Лас-Техеріас.

Раніше Фокус повідомляв, що стародавні молюски розповіли історію Малого льодовикового періоду і пророкували новий апокаліпсис. Вчені вивчили, що передувало настанню Малого льодовикового періоду і які зміни чекають на кліматичну систему Північної Атлантики.

Ще нагадаємо, що Росія використовує нову тактику, щоб зробити анексію територій України законною. Журналісти пишуть, що Росія використовує проблеми зміни клімату та екології, щоб узаконити на міжнародному рівні анексію українських теренів.

Також повідомлялося, що половина коралових рифів Землі постраждає вже через 10 років. Негативні наслідки зміни клімату для коралових рифів давно відомі. Але їхні масштаби стали для вчених неприємним сюрпризом.