Рятуються на човнах і підручних засобах: у Малайзії вирує повінь (фото)

Місцева влада повідомила, що "велика вода" змусила евакуюватися вже 72 тисячі місцевих жителів. Також відомо про двох загиблих.

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У Малайзії сезон дощів спровокував масштабну повінь, яка залишила тисячі людей без дахів над головами. Про це повідомляє Reuters.

Малайзійські міста були затоплені каламутною водою після злив. Коричнева вода ринула на поля та вулиці, затоплюючи автомобілі та змушуючи річки виходити з берегів. Люди, щоб урятуватися від потоків води, пересуваються човнами і за допомогою підручних засобів.

[ + – ] Люди намагаються врятуватися від "великої води" за допомогою човнів і підручних засобів Фото: REUTERS

За інформацією місцевої влади, лише за три дні цього тижня повінь забрала життя двох людей.

На території країни вже створили сотні притулків для людей, яких стихія позбавила даху над головами.

Департамент іригації та дренажу зі свого боку попередив про нові повені найближчими днями, оскільки сезон дощів, який триває із жовтня до березня, триває. Влада закликала мешканців евакуюватися, якщо це можливо.

[ + – ] У Малайзії каламутна вода затопила вулиці селищ і міст

Нагадаємо, кількома днями раніше в турецькій Анталії зливи викликали повінь. За словами мера міста, такої стихійної події на курорті не бачили щонайменше 50 років. В Анталії вже створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками руйнівних злив.

Також видання The Guardian пише, що 2022 рік для багатьох регіонів на землі став катастрофічним через постійні зливи та повені. Наприклад, внаслідок стихійного лиха було затоплено майже третину Пакистану, через що загинуло понад 1 000 людей.