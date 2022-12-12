Затопило будинки і впали мости: у турецькій Анталії зливи спричинили повінь (відео)

За словами мера міста, такої стихійної події на курорті не бачили щонайменше 50 років. В Анталії вже створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками руйнівних злив.

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Потужні зливи спричинили повінь у курортному місті Анталья на півдні Туреччини. Вода на вулицях зносить автомобілі та місцями зникла електрика. Про це повідомляє CNN Turk.

Як уточнюється, у місті через зливи обвалилася частина мостів, виявилися затоплені підприємства та житлові будинки. У районі Кумлуджа відомо про сотню постраждалих теплиць місцевих мешканців.

[ + – ] Вода, що піднялася, потягла машини

Мер Анталії Кумлуджа Мустафа Колеоглу скасував заняття у міських школах.

"Ми не бачили такої ситуації приблизно 50 років. Вода раптово піднялася та потягла машини", — прокоментував він.

[ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії [ + – ] Повінь в Анталії

Зараз у місті створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками повені. Разом з тим, як розповів мер, будівельна техніка для розчищення території поки працювати не може.

Влада міста також звернулася за допомогою до національного департаменту з надзвичайних ситуацій.

Про загиблих та постраждалих людей місцеві ЗМІ поки не повідомляють.

Нагадаємо, видання The Guardian пише, що 2022-й рік для багатьох регіонів на землі став катастрофічним через постійні зливи і повені. Наприклад, внаслідок стихійного лиха затоплено майже третину Пакистану, через що загинуло понад 1000 людей.

Раніше Фокус повідомляв, що під час повеней у Пакистані змії покусали понад сотню людей.