Затопило будинки і впали мости: у турецькій Анталії зливи спричинили повінь (відео)
За словами мера міста, такої стихійної події на курорті не бачили щонайменше 50 років. В Анталії вже створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками руйнівних злив.
Потужні зливи спричинили повінь у курортному місті Анталья на півдні Туреччини. Вода на вулицях зносить автомобілі та місцями зникла електрика. Про це повідомляє CNN Turk.
Як уточнюється, у місті через зливи обвалилася частина мостів, виявилися затоплені підприємства та житлові будинки. У районі Кумлуджа відомо про сотню постраждалих теплиць місцевих мешканців.
Мер Анталії Кумлуджа Мустафа Колеоглу скасував заняття у міських школах.
"Ми не бачили такої ситуації приблизно 50 років. Вода раптово піднялася та потягла машини", — прокоментував він.
Зараз у місті створили спеціальний кризовий центр для боротьби з наслідками повені. Разом з тим, як розповів мер, будівельна техніка для розчищення території поки працювати не може.
Влада міста також звернулася за допомогою до національного департаменту з надзвичайних ситуацій.
Про загиблих та постраждалих людей місцеві ЗМІ поки не повідомляють.
Нагадаємо, видання The Guardian пише, що 2022-й рік для багатьох регіонів на землі став катастрофічним через постійні зливи і повені. Наприклад, внаслідок стихійного лиха затоплено майже третину Пакистану, через що загинуло понад 1000 людей.
Раніше Фокус повідомляв, що під час повеней у Пакистані змії покусали понад сотню людей.