Затопило дома и рухнули мосты: в турецкой Анталье проливные дожди вызвали наводнение (видео)

По словам мэра города, такого стихийного происшествия на курорте не видели как минимум 50 лет. В Анталье уже создали специальный кризисный центр для борьбы с последствиями разрушительных ливней.

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Мощные проливные дожди вызвали наводнение в курортном городе Анталья на юге Турции. Вода на улицах сносит автомобили и местами пропало электричество. Об этом сообщает CNN Turk.

Как уточняется, в городе из-за ливней рухнула часть мостов, оказались затоплены предприятия и жилые дома. В районе Кумлуджа известно о сотне пострадавших теплиц местных жителей.

[ + – ] Поднявшаяся вода утащила машины

Мэр Антальи Кумлуджа Мустафа Колеоглу отменил занятия в городских школах.

"Мы не видели такой ситуации примерно 50 лет. Вода внезапно поднялась и потащила машины", — прокомментировал он.

[ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье [ + – ] Наводнение в Анталье

В настоящее время в городе создали специальный кризисный центр для борьбы с последствиями наводнения. При этом, как рассказал мэр, строительная техника для расчистки территории пока работать не может.

Власти города также обратились за помощью к национальному департаменту по чрезвычайным ситуациям.

О погибших и пострадавших людях местные СМИ пока не сообщают.

Напомним, издание The Guardian пишет, что 2022-й год для многих регионов на земле стал катастрофическим из-за постоянных ливней и наводнений. К примеру, в результате стихийного бедствия была затоплена практически третья часть Пакистана, из-за чего погибли более 1000 человек.

Ранее Фокус сообщал, что во время наводнений в Пакистане змеи покусали более сотни человек.