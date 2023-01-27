У Новій Зеландії масштабний потоп: під водою автомагістралі, будинки та аеропорт (фото, відео)

Мер найбільшого міста Окленда Вейн Браун попередив мешканців, що на них чекає "жахлива ніч". Тим часом служби екстреної допомоги перевантажені дзвінками від постраждалих.

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Зливи в Новій Зеландії спричинили масштабну повінь у країні. Стихійне лихо спричинило паніку серед місцевих жителів, а у найбільшому місті Окленді оголосили надзвичайний стан: затоплено автомагістралі, будинки та місцевий аеропорт. Про це повідомляє видання The Guardian.

Через повінь авіарейси порушено та перенаправлено. Тим часом у країні скасували концерт відомого американського виконавця Елтона Джона. У мільйонному Окленді ситуація ускладниться. Синоптики прогнозують, що зливи продовжаться протягом наступної ночі.

"Зважаючи на погоду, сьогоднішнє шоу скасували. Наша операційна група працює над перенаправленням автобусів для спеціальних заходів, щоб допомогти людям повернутися додому... якнайшвидше", — повідомили у місцевій транспортній компанії.

Крім того, поліція заявила, що через повінь загинула щонайменше одна людина. Правоохоронці також розповіли, що служби екстреної допомоги були перевантажені дзвінками від місцевих жителів на номер "111", на який мешканців Окленду просили дзвонити "тільки в тому випадку, якщо ви перебуваєте у надзвичайній ситуації, яка загрожує життю".

"Це буде жахлива ніч для тисяч мешканців Окленду та їхніх сімей. Мої думки з постраждалими жителями Окленду, зокрема з багатьма з тих, хто був евакуйований зі своїх будинків, і у них попереду важка ніч", — сказав мер Вейн Браун.

Пожежники, поліція та співробітники сил оборони рятують людей, що застрягли, із затоплених будинків за допомогою мотузок і рятувальних човнів. Жодних подробиць про те, скільки людей евакуювали на цей час, не надходило.

Нагадаємо, 25 грудня на США, Канаду та Мексику обрушився зимовий шторм "Еліот". Негода принесла хуртовини, крижаний дощ, повені та небезпечні для життя низькі температури. Внаслідок чого загинули десятки жителів.

21 грудня в Малайзії вирувала повінь. Місцева влада повідомила, що "велика вода" змусила евакуюватися 72 тисячі місцевих жителів.