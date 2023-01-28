У Чернігівській області повені: під водою дороги та житлові будинки в низці сіл

В Укргідрометцентрі попередили, що стихійне лихо в регіоні триватиме до 30 січня. Збільшуватиметься затоплення заплави, посилюватимуться льодові явища. Також можливі різкі коливання рівнів води.

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В українському гідрометеорологічному центрі попередили про повінь на більшості територій Чернігівської області. 3 рівень небезпеки оголошено в Чернігівському районі. Про це синоптики написали на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що в період із 27 по 30 січня на ділянці Верхнього Дніпра поблизу білоруського кордону утримуватиметься значне затоплення заплави, порушення транспортного сполучення з окремими прирічними селами вздовж Верхнього Дніпра та затоплення житлових будинків низки сіл у Чернігівському районі.

Крім того, другий рівень небезпеки діє на решті території Чернігівської області. У період із 27 по 30 січня на ділянці річки Десна в Новгород-Сіверському, Корюківському та Чернігівському районах відбуватиметься подальше посилення льодових явищ. Також можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,3 м за добу, збільшення затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з населеними пунктами.

Водночас у районі річки Снов утримуватиметься перевищення небезпечної позначки переливу води через автомобільну дорогу місцевого значення в Корюківському районі Чернігівської області.

[ + – ] Червоний – 3 рівень небезпеки, помаранчевий — 2 рівень небезпеки

Нагадаємо, 27 січня в Новій Зеландії зливи викликали масштабний потоп. У найбільшому місті Окленді затоплено автомагістралі, будинки та місцевий аеропорт.

Раніше, 22 жовтня, видання The Guardian писало, що повені та зливи тероризують населення цілий рік. Від "великої води" постраждали різні регіони планети. а деякі міста просто змило водою.