Поездка в Ягодное: Зеленский пожелал Путину провести остаток жизни в подвале (видео)

Президент посетил школу, в подвале которой почти месяц оккупанты держали в заложниках гражданских. Он пожелал лидеру страны-агрессорки пережить все, что пережили местные.

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В годовщину освобождения села Ягодное в Черниговской области президент Украины Владимир Зеленский посетил школу, в подвале которой вражеские армейцы держали заложников. По его словам, из около 400 жителей там побывали около 370 человек. Об этом известно из материала "Укринформа".

Вместе с Зеленским школу посетили представители Германии – вицеканцлер Роберт Габек и посол Анка Фельдгузен – и глава ОП Андрей Ермак. Лидер Украины пообщался с местными, пережившими оккупацию села.

"Местные жители, и взрослые, и дети, прошли здесь пытки. Я очень благодарю их за то, что выжили, смогли дождаться наших воинов, рассказать всему миру о трагедии, которую принесла Российская Федерация, российские военные вместе с их руководством, с их президентом ", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что жители Ягодного пережили пытки и бесчеловечное отношение. По его мнению, партнерам Украины важно видеть такие подвалы для понимания, почему украинцам нужна поддержка. Также лидер упомянул президента РФ, пожелав ему пожить в подвале.

"Могу добавить только одно: все это могу пожелать президенту России, провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета", — заявил Зеленский.

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