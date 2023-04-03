Поїздка у Ягідне: Зеленський побажав Путіну провести залишок життя в підвалі (відео)

Президент відвідав школу, в підвалі якої майже місяць окупанти тримали в заручниках цивільних. Він побажав лідеру країни-агресорки пережити все те, що пережили місцеві.

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У роковини звільнення села Ягідне на Чернігівщині президент України Володимир Зеленський відвідав школу, в підвалі якої ворожі армійці тримали заручників. За його словами, з близько 400 жителів там побували майже 370 людей. Про це відомо з матеріалу "Укрінформу".

Разом із Зеленським школу відвідали представники Німеччини — віцеканцлер Роберт Габек та пані посол Анка Фельдгузен — та очільник ОП Андрій Єрмак. Лідер України поспілкувався з місцевими, що пережили окупацію села.

"Місцеві мешканці, і дорослі, і діти, пройшли тут катування. Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла Російська Федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом", — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що жителі Ягідного пережили катування та нелюдське ставлення. На його думку, партнерам України важливо бачити такі підвали для розуміння, чому українцям потрібна підтримка. Також лідер згадав президента РФ, побажавши йому пожити у підвалі.

"Можу додати тільки одне: все це можу побажати президенту Росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету", — заявив Зеленський.

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Нагадаємо, сьогодні Фокус повідомляв про гучну заяву Дональда Трампа під час інтерв’ю для Fox News. Колишній президент США спрогнозував перемогу Росії у війні.

Раніше, 2 квітня, ЗМІ повідомили про придбання Володимиром Путіним квартири в Тель-Авіві. Лідер країни-агресорки оплатив нерухомість через офшорний рахунок олігарха Романа Абрамовича.