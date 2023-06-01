Ночной обстрел Киева: Кличко показал последствия удара "Искандеров" (фото)

По словам мэра столицы, из-за обстрела россиян возле киевской поликлиники погибли три человека, один из них — ребенок. Обломок "Искандера" упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги.

Полицейские выясняют, было ли закрыто убежище поликлиники в Деснянском районе столицы во время вражеского обстрела Киева. Об этом 1 июня сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Возбуждены уголовные дела. Возле поликлиники минувшей ночью погибли три человека, из них один ребенок. Обломок ракеты упал у входа в медучреждение через 4 минуты после объявления воздушной тревоги. И люди направлялись в укрытие", — написал Кличко.

Фото: Виталий Кличко / Telegram Фото: Виталий Кличко / Telegram Фото: Виталий Кличко / Telegram Фото: Виталий Кличко / Telegram

По словам столичного градоначальника, следствие устанавливает, было ли укрытие открыто и находились ли в нем люди.

"Потому что, по информации спасателей, после повреждения поликлиники, из нее выводили группу людей", — добавил Кличко.

Как рассказал мэр Киева, в Деснянском районе повреждены три школы, детский сад, 6 домов и полицейский участок. В результате ночного обстрела столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе один ребенок. 16 жителей столицы пострадали. 9 человек госпитализировали, одного из них — в тяжелом состоянии.

Кроме того, Кличко добавил, что в каждом районе города ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены укрытия, и главы районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, которые нанесены на карту укрытий столицы. При этом мэр указал на то, что в Деснянском районе рядом с поликлиникой также есть школа, где в момент обстрела укрытие было открытым и там находились люди

Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, по факту закрытого убежища полиция Киева открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

"16-й месяц полномасштабной войны. Казалось бы, за это время ответственными должностными лицами должны были бы быть выявлены и исправлены все недоработки в вопросе безопасности людей. Враг продолжает масштабные обстрелы городов. Но до сих пор некоторые укрытия продолжают оставаться закрытыми во время воздушной тревоги", — возмутился министр.

Отметим также, что позже мэр Киева Кличко сообщил, что муниципалитет договорился с патрульной полицией о том, чтобы правоохранители контролировали работу укрытий по ночам.

"Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам", — заявил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали охранника поликлиники, который не открывал укрытие, из-за чего погибли не попавшие в него люди. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.

Также напомним, в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву Из-за падения обломков в Деснянском и Днепровском районе Киева погибли три человека. Сообщалось также, что Силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ракет "Искандер", которыми РФ атаковала Киев.