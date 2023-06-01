"Опоры устали": на Крымском мосту появились громадные трещины (фото)

На фото видны масштабные повреждения опор моста, которые охватывают всю длину столба.

На некоторых опорах построенного россиянами Крымского моста во временно оккупированном Крыму появились трещины. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" .

"Опоры Керченского моста устали. Пора", — отметили в паблике.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Россию, был построен после незаконной аннексии Крыма Россией. В 2018 году была открыта автомобильная часть моста, в 2019 году — железнодорожная часть для пассажирского транспорта, а в 2020 году — для грузового транспорта.

Стремительное развитие и открытие этого моста вызвало широкое обсуждение и споры в международном сообществе, так как он был построен без согласия Украины

Напомним, что начальник Главного разведуправления Минобороны Украины Кирилл Буданов 16 мая заявил о ненужности Крымского моста. Основная часть любителей России, по его мнению, покинет полуостров через Керченскую паромную переправу.

Российские следователи возбудили уголовное дело на актера Алексея Панина за "публичное оправдание терроризма". Правоохранители обратили внимание на его высказывания о взрыве на Крымском мосту в прошлом году.