Пограничный кризис: войска Национальной гвардии США направились к границе с Мексикой

Губернатор Вирджинии Гленн Янкин заявил, что власти штатов обязаны сократить поток наркотиков, бороться с торговлей людьми и решать гуманитарный кризис.

Губернаторы еще трех штатов — Вирджинии, Западной Вирджинии и Южной Каролины — 1 июня направили дополнительные силы Национальной гвардии США к границам с Мексикой. Таким образом уже восемь штатов укрепили границы со своим южным соседом, что свидетельствует о продолжающемся пограничном кризисе, пишут обозреватели Military Times.

"Продолжающийся пограничный кризис, с которым сталкивается наша нация, превратил каждый штат в пограничный. В то время как решения руководства на федеральном уровне оказываются недостаточными, штаты отвечают на призыв обеспечить безопасность нашей южной границы", — заявил губернатор Вирджинии Гленн Янкин.

По его словам, местные власти обязаны сократить поток фентанила (опиоидный сильнодействующий наркотик), бороться с торговлей людьми и решать гуманитарный кризис.

Причина пограничного кризиса в США

В начале мая президент Джо Байден объявил о планах направить на границу с Мексикой 1500 военнослужащих действительной военной службы в дополнение к 2500 уже находящимся там военнослужащим Национальной гвардии. Решение было принято на фоне увеличения потока нелегалов со стороны Мексики после снятия ковидных ограничений.

Мигранты в индейской резервации Кокопа, 11 мая 2023

Часть мигрантов надеялась, что отмена так называемой 42 статьи, которая ужесточала правила въезда в США, даст возможность получить убежище на законных основаниях, однако американская сторона не спешила оформлять мигрантов.

В итоге на мексиканской границе собрались толпы не только из Мексики, но из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, которые разбивали лагеря или пытались нелегально пересечь границу. При этом отмечалось что мексиканская сторона абсолютно спокойно пропускала желающих попасть в США, не сдерживала их наплыв и не имела особых претензий к ним.

Между тем, как сообщил глава Национального пограничного совета США Брэндон Джадд, еще до отмены 42-ой статьи, американские силовики в период с 1 по 5 мая задерживали по 8 тысяч нелегалов в день, и этот показатель увеличивался с каждым днем. Поэтому власти штатов и решились усилить границы бойцами Нацгвардии, которые, впрочем, не будут иметь полномочий правоохранительных органов, а будут заниматься преследованием и задержанием нелегалов.

Напомним, по информации New York Post, сотни мигрантов из России, Грузии, Китая и других стран переезжают в США через американо-мексиканскую границу и подают прошение об убежище. Всего в 2022 году в США нашли убежище 21 626 выходцев из РФ.