Пограничный кризис: войска Национальной гвардии США направились к границе с Мексикой
Губернатор Вирджинии Гленн Янкин заявил, что власти штатов обязаны сократить поток наркотиков, бороться с торговлей людьми и решать гуманитарный кризис.
Губернаторы еще трех штатов — Вирджинии, Западной Вирджинии и Южной Каролины — 1 июня направили дополнительные силы Национальной гвардии США к границам с Мексикой. Таким образом уже восемь штатов укрепили границы со своим южным соседом, что свидетельствует о продолжающемся пограничном кризисе, пишут обозреватели Military Times.
"Продолжающийся пограничный кризис, с которым сталкивается наша нация, превратил каждый штат в пограничный. В то время как решения руководства на федеральном уровне оказываются недостаточными, штаты отвечают на призыв обеспечить безопасность нашей южной границы", — заявил губернатор Вирджинии Гленн Янкин.
По его словам, местные власти обязаны сократить поток фентанила (опиоидный сильнодействующий наркотик), бороться с торговлей людьми и решать гуманитарный кризис.
Причина пограничного кризиса в США
В начале мая президент Джо Байден объявил о планах направить на границу с Мексикой 1500 военнослужащих действительной военной службы в дополнение к 2500 уже находящимся там военнослужащим Национальной гвардии. Решение было принято на фоне увеличения потока нелегалов со стороны Мексики после снятия ковидных ограничений.
Часть мигрантов надеялась, что отмена так называемой 42 статьи, которая ужесточала правила въезда в США, даст возможность получить убежище на законных основаниях, однако американская сторона не спешила оформлять мигрантов.
В итоге на мексиканской границе собрались толпы не только из Мексики, но из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, которые разбивали лагеря или пытались нелегально пересечь границу. При этом отмечалось что мексиканская сторона абсолютно спокойно пропускала желающих попасть в США, не сдерживала их наплыв и не имела особых претензий к ним.
Между тем, как сообщил глава Национального пограничного совета США Брэндон Джадд, еще до отмены 42-ой статьи, американские силовики в период с 1 по 5 мая задерживали по 8 тысяч нелегалов в день, и этот показатель увеличивался с каждым днем. Поэтому власти штатов и решились усилить границы бойцами Нацгвардии, которые, впрочем, не будут иметь полномочий правоохранительных органов, а будут заниматься преследованием и задержанием нелегалов.
Напомним, по информации New York Post, сотни мигрантов из России, Грузии, Китая и других стран переезжают в США через американо-мексиканскую границу и подают прошение об убежище. Всего в 2022 году в США нашли убежище 21 626 выходцев из РФ.