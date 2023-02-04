Сотни россиян попадают в США через Мексику, пользуясь запретом для других, — СМИ (фото)

По официальным данным, в прошлом году 21 626 выходцев из РФ получили возможность найти убежище в США. Граждане РФ и Грузии говорят, что уехали из-за войны и экономических санкций.

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Сотни мигрантов из России, Грузии, Китая и других стран переезжают в США через американо-мексиканскую границу и подают прошение об убежище. Эти люди пришли на смену мигрантам из Центральной и Южной Америки, которым запретили въезд в США, сообщает New York Post.

"Много людей из России, много грузин, китайцев", — рассказал Фернандо Кироз, руководитель организации AZ-CA Humanitarian Coalition, которая помогает семьям и отдельным лицам.

[ + – ] Россияне едут в США через Мексику

С октября прошлого года свыше 80 тысяч мигрантов попали в США через город Юма. Этот населенный пункт в штате Аризона стал третьим в списке наиболее загруженных приграничных переходов после Эль-Пасо и Дель-Рио в Техасе.

По данным мексиканских правительственных служб, число россиян, которые приехали в страну после масштабного вторжения войск РФ в Украину возросло более чем вдвое.

[ + – ] Новая волна миграции россиян

Граждане РФ и Грузии рассказали журналистам возле стены, возведенной на границе в Аризоне, что уехали из своих стран из-за войны и экономических санкций.

"Мы приехали через Мексику, потому что у нас нет виз для нахождения в США. У нас есть визы в Мексику, мы прилетели в Мехико и затем приехали к границе", — пояснил один из россиян через переводчик.

[ + – ] Приграничная территория в Аризоне

Согласно официальным данным, 21 626 выходцев из РФ получили возможность просить убежище в США в прошлом году.

В США также пытаются бежать граждане Перу, которые ссылаются на историческую инфляцию, а многие выходцы из Китая уже давно переезжают на Запад, пытаясь убежать от реалий коммунистического режима.

Согласно статистике, число беженцев не из Центральной и Южной Америки, которые попали в США через город Юма, выросло более чем вдвое.

6 января администрация президента США Джо Байдена объявила, что кубинцев, гаитян, никарагуанцев будут выдворять из страны, наряду с выходцами из Венесуэлы, если выяснится, что они пересекли границу нелегально.

Напомним, что горсовет Днепра ответил на предложение России обменять снесенные памятники на дрова.

Ранее Фокус сообщал, что французский актер Жерар Депардье призвал не винить россиян в безумных эксцессах Путина. Заработанные средства на трех его апрельских выступлениях в театре на Елисейских полях Депардье перечислит Украине.