За офіційними даними, минулого року 21 626 вихідців із РФ отримали можливість знайти притулок в США. Громадяни РФ та Грузії кажуть, що поїхали через війну та економічні санкції.

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Сотні мігрантів із Росії, Грузії, Китаю та інших країн переїжджають до США через американо-мексиканський кордон та подають клопотання про притулок. Ці люди прийшли на зміну мігрантам із Центральної та Південної Америки, яким заборонили в'їзд до США, повідомляє New York Post.

"Багато людей із Росії, багато грузинів, китайців", — розповів Фернандо Кірос, керівник організації AZ-CA Humanitarian Coalition, яка допомагає сім'ям та окремим особам.

[ + – ] Росіяни їдуть до США через Мексику

З жовтня минулого року понад 80 тисяч мігрантів потрапили до США через місто Юма. Цей населений пункт у штаті Арізона став третім у списку найбільш завантажених прикордонних переходів після Ель-Пасо та Дель-Ріо у Техасі.

За даними мексиканських урядових служб, кількість росіян, які приїхали до країни після масштабного вторгнення військ РФ в Україну, зросла більш ніж удвічі.

[ + – ] Нова хвиля міграції росіян

Громадяни РФ та Грузії розповіли журналістам біля стіни, зведеної на кордоні в Арізоні, що виїхали зі своїх країн через війну та економічні санкції.

"Ми приїхали через Мексику тому, що у нас немає віз для перебування в США. У нас є візи до Мексики, ми прилетіли до Мехіко і потім приїхали до кордону", — пояснив один із росіян через перекладач.

[ + – ] Прикордонна територія в Арізоні

Згідно з офіційними даними, 21 626 вихідців із РФ отримали можливість просити притулок у США минулого року.

У США також намагаються втекти громадяни Перу, які посилаються на історичну інфляцію, а багато вихідців із Китаю вже давно переїжджають на Захід, намагаючись втекти від реалій комуністичного режиму.

Згідно зі статистикою, кількість біженців не з Центральної та Південної Америки, які потрапили до США через місто Юма, зросла більш ніж удвічі.

6 січня адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що кубинців, гаїтян, нікарагуанців відправлятимуть із країни, поряд із вихідцями з Венесуели, якщо з'ясується, що вони перетнули кордон нелегально.

Нагадаємо, що міськрада Дніпра відповіла на пропозицію Росії обміняти знесені пам'ятники на дрова.

Раніше Фокус повідомляв, що французький актор Жерар Депардьє закликав не звинувачувати росіян у шалених ексцесах Путіна. Зароблені кошти на трьох його квітневих виступах у театрі на Єлисейських полях Депардьє перерахує Україні.