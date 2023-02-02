Россияне невиновны за безумные эксцессы — Депардье

Французский актер направит украинцам заработанные средства на трех его концертах, которые состоятся в апреле в театре на Елисейских поля.

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Французский актер Жерар Депардье осудил "недопустимые безумные эксцессы" российского президента Владимира Путина, сообщает издание Le Figaro.

Он заявил, что российский народ "не несет ответственности за недопустимые безумные эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин".

"Все средства, вырученные от трех концертов, которые я даю в театре на Елисейских полях пойдут украинским жертвам этой трагической "братоубийственной войны", — заявил Депардье, ранее неоднократно хваливший политику Путина.

Также актер заявил, что он продолжает испытывать теплые чувства к российскому народу, который, по его словам, "красиво описан писателями Достоевским, Толстым, Гоголем, Пастернаком".

Отметим, что актер еще 1 марта 2022 года заявил, что он против войны и призвал "сложить оружие и начать договариваться".

Напомним, что знаменитый французский актер получил российское гражданство в 2013 году, когда выступил категорически против налоговой политика тогдашнего президента Франсуа Олланда. С тех пор он не раз нахваливал Россию и е ее руководство. В частности, в одном из интервью он сравнил российского президента Владимира Путина с Иоаном Павлом II.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в ноябре 2022 года французский актер Жерар Депардье принял решение закрыть свой продюсерский центр "ПЦ ЖД" в России из-за простоя.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что в декабре 2021 канадская актриса, 25-летняя Шарлотта Арнольд, обвиняла Депардье в изнасиловании.