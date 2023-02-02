Росіяни не винні за шалені ексцеси — Депардьє

Французький актор спрямує українцям зароблені кошти на трьох його концертах, які відбудуться у квітні в театрі на Єлисейських полях.

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Французький актор Жерар Депардьє засудив "неприпустимі шалені ексцеси" російського президента Володимира Путіна, повідомляє видання Le Figaro.

Він заявив, що російський народ "не несе відповідальності за неприпустимі шалені ексцеси своїх лідерів, таких як Володимир Путін".

"Усі кошти, отримані від трьох концертів, які я даю в театрі на Єлисейських полях, підуть українським жертвам цієї трагічної "братовбивчої війни", — заявив Депардьє, який раніше неодноразово хвалив політику Путіна.

Також актор заявив, що він продовжує відчувати теплі почуття до російського народу, який, за його словами, "красиво описаний письменниками Достоєвським, Толстим, Гоголем, Пастернаком".

Зазначимо, що актор ще 1 березня 2022 року заявив, що він проти війни і закликав "скласти зброю і почати домовлятися".

Нагадаємо, що знаменитий французький актор отримав російське громадянство в 2013 році, коли виступив категорично проти податкової політики тодішнього президента Франсуа Олланда. З тих пір він не раз нахвалював Росію і її керівництво. Зокрема, в одному з інтерв'ю він порівняв російського президента Володимира Путіна з Іваном Павлом ІІ.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в листопаді 2022 року французький актор Жерар Депардьє ухвалив рішення закрити свій продюсерський центр "ПЦ ЖД" в Росії через простої.

Крім того, Фокус раніше інформував, що в грудні 2021 року канадська акторка, 25-річна Шарлотта Арнольд, звинувачувала Депардьє у зґвалтуванні.