В Россия нашли крайних. Как мигранты в РФ становятся новым пушечным мясом

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Уже месяца полтора в эфире растет число сообщений о злых мигрантах, которые отравляют жизнь дорогих россиян.

Весь период активной фазы войны в РФ ни на секунду не прекращали деятельность сообщества, которые собирают контент о злых мигрантах. Но это была фоновая активность.

На федеральный уровень проблематику "понаехавших" качнул военный преступник Александр Бастрыкин, главарь т.н. "Следственного комитета".

С его подачи понеслась статистика, согласно которой:

Число уголовных дел из-за преступлений иностранцев в 2022 г. выросло в три раза по сравнению с 2021 г.; Число уголовных дел по убийствам и телесным повреждениям, повлекшим смерть, выросло в пять раз.

(для понимания масштаба: по убийствам и повлекшим смерть инцидентам по вине иностранцев в РФ за весь 2022 год возбуждено 893 уголовных дела. Число трупов неизвестно, предположим, что их порядка тысячи. Так вот. В России публично (!) хоронят порядка 100 солдат в день. Т.е., за 10 дней — две недели в Украине россияне несут потерь больше, чем натворили мигранты внутри РФ за год! Подчеркну – это только публичная часть, видимая в самой России. Реальное число потерь значительно выше. Т.е., в плане особо тяжких преступлений опасность мигрантов несопоставима с тем уроном, который наносит России и русскому народу преступная война Кремля против Украины. Имеет место искажение фокуса, выпячивание).

Это не первое высказывание Бастрыкина на данную тему. Но предыдущие как-то тонули в общем потоке. А это зацепилось и начало жить своей жизнью. Значит, это кому-нибудь нужно.

Сразу же "внезапно" вспомнили, сколько в Москве и Подмосковье мусульман, как они живут анклавами и подавляют местных аборигенов.

На этом фоне начал расти градус воя разного рода "патриотов", который периодически трансформируется в сигнал "пока мы тут воюем, мигранты захватывают Россию".

Неясно, в какую сторону будут раскачивать этот сюжет. Но признаки явной информационной игры уже есть.

Возможных направлений несколько.

Во-первых, мигранты действительно совершают тяжкие преступления. Убивают, насилуют. Какое-то из таких преступлений могут выпятить в нужный момент для переключения внимания. Почва уже готова.

Во-вторых, росвласть нуждается в пушечном мясе. Красной нитью у патриотов проходит сюжет, что мигранты, которые живут в РФ, могли бы и повоевать. В контексте этого бубнежа бункерный дед недавно оформил решение об упрощенном порядке получения гражданства РФ для тех, кто за нее повоюет.

Мужчин — мигрантов подходящего возраста в РФ – миллионы. В основном – выходцы из Центральной Азии. Формально – огромный мобресурс. Но идея массово привлечь их в войска выглядит неоднозначной.

Мотивации умереть за Россию у этих воинов точно не будет. Следовательно, под большим вопросом будет их стойкость.

Желающих повоевать за немалые деньги может набраться какое-то число. Но чтобы превратить их в подобие войска понадобятся значительные усилия и время. Плюс де-факто росвласть вручит оружие и обеспечит боевой опыт тем группам, к которым внутри РФ есть явное недоверие.

Логика в этой истории есть, если кто-то параллельно вынашивает замысел просеять мигрантские массы и создать лояльные РФ этнические силы для последующего использования в странах происхождения. Но это сложная ресурсоемкая многоходовка.

Пока наиболее простой сценарий – истерию с мигрантами, как и сюжеты о стихийных бедствиях, могут использовать для вытеснения из эфира войны.

Нюанс в том, что в эфире эту тему контролировать можно, а на земле вероятны эксцессы, которые могут спровоцировать цепную реакцию. Жизнь простых россиян ухудшается. Они могут начать выплескивать свой гнев. Получат отпор и вперед…

Российская госмашина пока ситуацию контролирует, но под неслабым давлением. Кто-то постоянно курит в неположенных местах, запускает пиротехнику и т.д. Это может перегрузить госорганизм. Как следствие, он может не справиться с той же мобилизацией. Что отразится на фронте.

По сути, Москва может легко открыть у себя второй фронт. Образ "внутреннего врага" вместо зловредных либералов и пособников запада готов.

Как говорится – в добрый путь. Надеемся и уповаем.

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