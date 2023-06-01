Вдвое мощнее Patriot: Южная Корея испытала противоракетный комплекс L-SAM

Южная Корея выстраивает многоуровневую систему ПВО из-за постоянной угрозы КНДР.

Компания Hanwha и LIG Nex1 успешно испытали противоракетный комплекс L-SAM. Об этом сообщает Army Recognition.

Южная Корея пытается усилить собственную противовоздушную оборону из-за угрозы Северной Кореи. Противоракетный комплекс L-SAM способен перехватывать баллистические ракеты на терминальной стадии полета, когда боеприпас заходит на цель. Третий успешный тест прошел 30 мая, но в Минобороны сообщили об этом 1 июня.

Отмечается, что L-SAM является перехватчиком верхнего уровня обороны. Южная Корея сейчас выстраивает многоуровневую систему обороны. Она будет состоять из американского ЗРК Patriot PAC-3 и KM-SAM.

Южнокорейская технология должна иметь вдвое больший радиус действия, чем Patriot при перехвате целей. Высота перехвата целей составит от 40 до 100 км.

Добавим, радиус перехвата баллистических целей на Patriot от 30 до 60 км, в зависимости от противоракеты. А радиус перехвата крылатых ракет и других целей около 180-200 км.

Комплекс будет состоять из многофункционального радара, центра управления, станции боевого управления и четырех пусковых по 2 ракеты в каждой.

Первый успешный тест ракеты прошел 23 февраля 2022 года. Тогда проверялась способность ракеты лететь по заданной траектории и точно поражать заранее установленную цель. Нынешние тестовые пуски доказали надежность L-SAM.

Напомним, 31 мая КНДР неудачно запустила спутник-шпион. Ракетоноситель упал, а Южная Корея смогла достать обломки в море.

30 мая президент Зеленский обратился в Южную Корею с просьбой передать средства ПВО.