Украине нужно больше систем Patriot: премьер Нидерландов призвал усилить военную помощь

На предстоящем саммите планируется обсудить укрепление противовоздушной обороны Украины, в том числе, при помощи ЗРК Patriot.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, придерживается мнения, что партнерам необходимо передать больше зенитно-ракетных комплексов Patriot для Украины. Об этом он сказал, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Молдове, передает "Европейская правда".

Рютте отметил, что на предстоящем саммите планируется обсудить укрепление противовоздушной обороны Украины, включая возможность поставки новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Высоко на повестке дня сегодня будет военная поддержка (Украины. – Ред.). F-16, системы Patriot. Украина нуждается в большем количестве их. Поэтому мы будем работать над расширением коалиции Patriot", – сказал глава правительства Нидерландов.

Владимир Зеленский, президент Украины, прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Молдове, выразил намерение развивать "коалицию истребителей" и предложить "коалицию Patriot".

В ходе саммита, который будет проводиться в Замке "Мими", планируется обсуждение совместных усилий для достижения мира в контексте войны в Украине и связанных с ней кризисов. Основные темы включают защиту демократии, укрепление энергетической безопасности и обеспечение устойчивости европейских государств.

Напомним, 25 мая "Укринформ" показал работу боевых вертолетов ВСУ на Запорожье. Вертолеты Ми-24 применяются Воздушными силами ВСУ против войск ВС РФ на территории Запорожской области.

Также 17 мая в ВСУ объяснили, почему Россия не могла уничтожить Patriot. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат назвал представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова лжецом и напомнил, что по его рассказам россияне уже уничтожили больше самолетов, чем Украина имела на вооружении.