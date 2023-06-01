Использовали 10 ракет "Искандер": сколько денег потратила РФ при обстреле Киева

Российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины потратили до 17 млн ​​долларов.

Украинские военные сообщили о сумме, которую российские оккупанты потратили в ночь на 1 июня во время атаки на Киев, в результате которой три человека погибли, а десять получили ранения. Об этом сообщает Military Media Center.

Во время атаки на Киев оккупанты использовали 10 ракет "Искандер" разных модификаций. Все эти ракеты были успешно сбиты системами противовоздушной обороны. Украинские военные оценивают стоимость одной ракеты "Искандер-М" примерно в 2 миллиона долларов США, а ракеты "Искандер-К" — около 1 миллиона долларов США.

Таким образом, российские оккупанты потратили до 17 миллионов долларов США только на одну ночную атаку на столицу Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полицейские задержали охранника поликлиники, который не открывал укрытие, из-за чего погибли не попавшие в него люди. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут.

Также напомним, в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли ракетный удар по Киеву Из-за падения обломков в Деснянском и Днепровском районе Киева погибли три человека. Сообщалось также, что Силы противовоздушной обороны сбили 10 из 10 ракет "Искандер", которыми РФ атаковала Киев.