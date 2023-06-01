"Ювелирная работа": в "УкрОборонПроме" показали, как восстанавливают поврежденную технику (фото)

БМП-2 до ремонта имел пробитый корпус, но благодаря украинским инженерам машину полностью восстановили и вернули в строй.

Украинская оборонная промышленность (ранее ГК "Укроборонпром") показали, как выглядит восстановленная техника после боевых действий. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе предприятий.

На опубликованных фотографиях показали БМП-2, поврежденную во время боевых действий. Такой ее принимают на ремонт. Видно, что корпус машины был пробит, также повреждение получила сверхгусеничная полка. Информации о повреждениях внутри боевой машины пехоты не было.

БМП-2 после восстановления

После ремонта БМП-2 выглядит как новая.

"Не иначе как ювелирная работа наших сотрудников, без преувеличения героев обороны", — подписали фотографии в Украинской оборонной промышленности.

БМП-2 — это советская боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки бойцов на поле боя. На вооружение они поступили в 1980 году. Бронирование корпуса составляет от 5 до 19 мм. Лобная часть башни больше всего защищена — 23 мм. Лобная часть корпуса должна выдерживать 20-23 мм калибр с расстояния 500 метров. Бортовая часть должна выдержать пулемет калибром 12,7 мм с расстояния 400 метров.

Напомним, 12 мая "Укроборонпром" и немецкий Rheinmetall создали совместное предприятие в Украине. Планируется ремонт или даже производство танков.

10 апреля ВСУ получили очередную партию 125-мм танковых снарядов от "Укроборонпрома".