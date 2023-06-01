Зеленский озвучил два важнейших принципа для победы над ракетным террором РФ

По словам президента Украины, есть две решающие составляющие для того, чтобы покончить с российским ракетным шантажом и террором.

Современный террор России можно победить с помощью коалиции западных ракетных комплексов "Patriot" и коалиции истребителей. Об этом 1 июня заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.

По словам украинского лидера, с самого начала полномасштабного вторжения РФ Украина принимала решения ради всей Европы и ее ценностей.

"Мы должны помнить, что каждое сомнение, которое мы демонстрируем здесь, в Европе — это траншея, которую Россия обязательно попытается занять … Насколько мы можем отвергнуть сомнения, мы можем отвергнуть зло агрессии. Среди нас нет никого, кто бы не знал, какие решения сейчас нужны Европе", — заявил президент Украины.

Зеленский напомнил, что за минувшую ночь российские ракеты стали причиной гибели еще троих мирных жителей Украины, а также, что не менее 484 детей были убиты за весь период полномасштабной войны с РФ.

"Сейчас есть две решающие составляющие: коалиция "Patriot", которая положит конец российскому шантажу баллистическими ракетами, и коалиция современных истребителей, которые докажут, что у террора против наших городов нет шансов", — заявил он.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине в военном противостоянии и отметил, что каждый шаг в обеспечении ПВО спасает жизни мирных людей.

"Скорость формирования этих двух коалиций — коалиции "Patriot" и коалиции современных истребителей — буквально ускоряет мир", — добавил президент.

Напомним, что 9 февраля Владимир Зеленский предупредил президента Майю Санду о планах России захватить Молдову.

Также напомним. что в середине мая стало известно о том, что во время визитов лидера Украины в другие страны Европы начал обсуждаться вопрос по созданию коалиции истребителей для украинских Воздушных сил.