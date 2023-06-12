Бескровная победа: искусство перехвата цепочек поставок

Несколько лет назад в американском истребителе F-35 обнаружили компонент китайского производства, что вызвало переполох в Штатах. Это было очередным доказательством, насколько сейчас уязвимы современные технологии в условиях глобализации.

Армия США с беспокойством наблюдала за тем, как в рядах повстанцев на Ближнем Востоке распространяются малогабаритные и дешевые беспилотники. В ответ на их распространение и растущие риски для американских сухопутных войск армия США поручила Группе по асимметричным боевым действиям, а позднее — Управлению по системным угрозам, закупить дроны, аналогичные тем, что используются за рубежом, для проведения тренировок по борьбе с БПЛА. В то время группы боевиков приобретали комплекты дистанционно управляемых самолетов и коммерческие беспилотники на онлайн-платформах вроде китайской Alibaba через подставные компании и посредников. Приобретенные компоненты или дроны переправлялись посредникам, а затем попадали в руки боевиков. В зоне конфликта безобидные на первый взгляд игрушки и детали модифицировались для доставки взрывчатки, опровергая традиционные представления о превосходстве в воздухе. "Красной команде" нужно было догонять противников, и она также начала массовые закупки, используя подставные компании и подрядчиков. Но после этого произошло нечто очень интересное.

Фокус перевел статью Тревора Филлипса-Левина о том, как можно противостоять перехвату цепочке поставок.

Ненасытный аппетит армии к беспилотникам и сопутствующим деталям изменил цепочку поставок, изменив способ создания БПЛА повстанцами. Поскольку на онлайн-платформах обычные компоненты планера были распроданы, группы боевиков не могли закупать их в значительных количествах. Бывший подрядчик проекта рассказал, что производство вооруженных беспилотников резко сократилось, когда американские военные начали кампанию по борьбе с БПЛА на театре военных действий. Усилия армии США по оснащению "красной команды" для борьбы с угрозой беспилотников, с которой она столкнулась на Ближнем Востоке, невольно привели к перехвату компонентов оружия боевиков. Армия США успешно перекроила рынок, перехватив цепочку поставок и не сделав ни одного выстрела.

Эта невольная победа была недолгой, поскольку повстанческие группировки начали адаптировать и изготовлять свои собственные беспилотники или нашли замену труднодоступным деталям. Тем не менее, использование открытого рынка продемонстрировало уникальный способ прервать текущую деятельность повстанцев. В 2015 году Transportation Journal опубликовал статью под названием "Перехват цепочки поставок как оружие противостояние". В статье признается, что "жесткая конкуренция" неизбежна, если противник может развернуть свои ресурсы по своему желанию и масштабу. Однако ведомство может избежать этого противодействия, эффективно манипулируя цепочкой поставок противника, — это и называется "перехватом цепочки поставок".

Министерство обороны должно рассматривать перехват цепочки поставок на открытом рынке как эффективное оружие войны. Оперативным планировщикам необходимо детально изучить цепочки поставок противника, чтобы определить, где существуют возможности для развертывания, и застраховаться от аналогичной атаки. Для выполнения этой задачи ведомствам стоит привлечь в свои ряды специалистов по поставкам, поставив их вместе с военнослужащими других специальностей. Учитывая реальные опасения по поводу компрометации критически важных цепочек поставок, специалисты по поставкам должны считаться важными инструментами на тактическом и оперативном уровнях боевых действий, а не только для снижения рисков в коммерческой отрасли.

Перехват цепочек поставок

Преследование и уничтожение линий снабжения путем прямого нападения — старая практика ведения войны. Ганнибалу пришлось оттянуть ресурсы от намеченного разграбления Рима для защиты силовой базы Карфагена после блестящей уловки римлян, что задержало и в конечном итоге остановило его продвижение. Адольф Гитлер пытался использовать подводные лодки для потопления судов союзников во время битвы за Атлантику, чтобы заморить Британию голодом. Украина использовала ракетные системы, беспилотники и саботаж для нанесения ударов по складам боеприпасов, железнодорожным верфям и мостам, чтобы подорвать военную мощь России.

Цепочка поставок истребителя F-35 Фото: lockheedmartin.com

Но что если страна может подорвать боеспособность врага, просто купив на открытом рынке весь запас критически важного компонента? В "Искусстве войны", интерпретации текста Сунь-Цзы, бескровные победы являются краеугольным камнем его философии ведения войны — победы без боя. Цепочки поставок являются критическими точками давления, которые могут быстро парализовать военную машину, и манипулирование ими для подавления противника, похоже, соответствует главному постулату Сунь-Цзы. Стратеги думают об атаках на цепочки поставок с энтузиазмом и тревогой. Закон CHIPS позволяет США и их союзникам обеспечить доступ к важнейшим полупроводникам, используемым почти в каждом современном гаджете и системе вооружений во время войны или в период нестабильности. Но этот же закон является и способом укрепления целостности цепочки поставок для защиты от реальных или мнимых опасений атаки со стороны поставщиков из Китая. Этот страх коренится в убеждении, что Китай может использовать электронику отечественного производства для компрометации критически важных систем или блокирования поставок во время кризиса.

Разработка кампании по перехвату цепочки поставок

Цель перехвата — "помешать противнику приобрести, переместить или преобразовать критически важные ресурсы", чтобы получить военное преимущество, не позволяя "сопернику использовать ресурсы в нужное для него время". Существует четыре стратегии перехвата цепочки поставок:

задержать;

отвлечь;

нарушить;

уничтожить способность соперника развернуть свои ресурсы.

Стратегии задержки и срыва имеют схожие определения. Задержка заставляет противника выбирать альтернативный вариант, который обеспечивает задержку тактического или оперативного значения. Суть стратегии заключается в том, чтобы "вызвать потребление ресурсов или возможностей, которые являются критическими для операций соперника". Это лучше объяснить с помощью гипотетического сценария. Скажем, страна заключает выгодную сделку с крупным зарубежным производителем нефти и получает приоритет в поставках по сравнению с конкурентом. Не имея возможности полностью удовлетворить внутреннее потребление, конкурент начинает истощать свои стратегические запасы нефти, что подрывает его способность к самообеспечению во время кризиса.

Стратегии срыва делают процесс непредсказуемым и заставляют реагировать. Они препятствуют развертыванию ресурсов так, как этого желает противник, и например, заставляя развертывать меньшее количество оборудования в неудобном месте. Стратегии разрушения направлены на уничтожение части цепочки поставок, чтобы "полностью лишить противника возможности снабжать себя важнейшими ресурсами". Уничтожить способность противника разворачивать свои ресурсы с помощью перехвата цепочки поставок возможно, но это зависит от сроков. Обнаружение и противодействие со стороны противника — лишь вопрос времени.

Существует четыре стратегии перехвата цепочки поставок Фото: US Army

Внезапное увеличение спроса за пределами нормальных колебаний — это шоковый спрос, на который поставщик не может отреагировать достаточно быстро. Пока поставщик анализирует новый всплеск спроса и корректирует производство для его удовлетворения, происходит разрушение цепочки поставок противника. Однако цепочка поставок противника рано или поздно восстанавливается, так как находятся альтернативные источники, а дополнительное производство поставщика пополняет запасы. В случае с повстанцами в Сирии и Ираке и "красной командой" армии США неспособность обеспечить ресурсами критически важные компоненты "сорвала" производство беспилотников повстанцев на короткий период. Однако по прошествии времени, когда были найдены заменители или обходные пути, последствия сменились с уничтожения производства беспилотников боевиков на задержки и сбои.

Определение векторов развертывания

Для того чтобы перехват цепочки поставок нарушил деятельность противника, компонент или материал должен иметь узкую базу поставщиков, контролируемую независимыми третьими сторонами. Другими словами, поставщик не будет отказываться от заказа одной стороны в пользу другой, поскольку он работает на свободном рынке. Во многих случаях Соединенные Штаты используют санкции, чтобы попытаться сформировать этот рынок путем введения санкций за определенные виды торговли. Цель состоит в том, чтобы дестимулировать поведение свободного рынка. Для эффективности санкций также необходимо широкое признание. Ограничение рынков негативно сказывается на поставщиках. Например, американская спутниковая промышленность потеряла значительную долю рынка в пользу европейских конкурентов после того, как Международные правила торговли оружием ограничили продажу спутниковых компонентов американского производства. В отличие от этого, перехват цепочки поставок работает в рамках свободного рынка. Это делает перехват цепочки поставок более быстрым в развертывании, менее разрушительным для поставщиков и, следовательно, менее вероятно, что оно вызовет возражения со стороны промышленности и правительств за пределами целевой организации.

В идеале, компоненты или материалы, перехвата для пресечения цепи поставок, являются трудоемкими, требующими запатентованных знаний или передовых производственных процессов. Такие характеристики создают высокие барьеры для входа на рынок для производителей-заменителей, поскольку они должны приобрести необходимые знания и дорогостоящую инфраструктуру. Из-за сложности и требований к ресурсам такие компоненты и их поставщиков непросто заменить, что замедляет реакцию рынка на изменения спроса. Хорошим примером этого является морская промышленность. Предположим, что компания "А" производит специализированный морской двигатель, используемый на военных кораблях, где заказы клиентов в среднем составляют около пяти в месяц. Другая компания "B" производит три двигателя ежемесячно. Чтобы учесть колебания спроса, компания "А" производит шесть двигателей ежемесячно, что представляет собой максимальную производительность завода без значительных и трудоемких инвестиций. Непроданные двигатели помещаются в складские запасы.

В идеале, компоненты или материалы, перехвата для пресечения цепи поставок, являются трудоемкими, требующими запатентованных знаний или передовых производственных процессов

Морская промышленность производит девять морских двигателей ежемесячно и будет продавать двигатели любому клиенту, который сможет заплатить за них заплатить. Теперь предположим, что между двумя странами разворачивается конфликт из-за суверенитета над одним из островов, и одна из них использует специализированные морские двигатели обеих вымышленных компаний для своего военного корабля. Обе страны признают, что военно-морская мощь будет иметь первостепенное значение для решения проблемы. Одна страна уже обладает значительным военно-морским флотом, а другая занимается его строительством. Чтобы не дать сопернику сравняться с ней в военно-морской мощи, страна с большим флотом закупает весь запас двигателей, блокируя их поставку на несколько месяцев. Цель состоит в том, чтобы задержать способность растущей державы развернуть силы в количестве и в сроки, необходимые для борьбы с другой страной. В условиях кризиса такие задержки могут оказаться решающими.

В приведенной выше иллюстрации речь шла о морской промышленности, которая требует трудоемких специальных деталей, таких как судовые двигатели, гребные винты и гребные валы. Несмотря на то, что Китай обладает одним из крупнейших судостроительных мощностей в мире, он по-прежнему сильно зависит от импорта судовых двигателей и гребных винтов. Многие из этих компонентов поставляются из Европы. Данные за 2021 год показывают, что Германия является крупнейшим экспортером судовых двигателей. Для сравнения, Китай был крупнейшим в мире импортером судовых двигателей. На некоторых китайских ракетных эсминцах Luyang III даже были обнаружены немецкие двигатели.

ВМС США располагают собственным литейным заводом для изготовления специальных гребных винтов для подводных лодок. Однако американские верфи в основном импортируют гребные винты, как и конкурирующие верфи в Китае. По совпадению, Германия также является главным экспортером морских гребных винтов. Такая зависимость показывает потенциальный вектор атаки и уязвимость для Китая и США. Германия представляет собой концентрированную базу поставщиков, занимающих значительную долю рынка критически важных компонентов.

Индустрия беспилотников представляет другие возможности для перехвата. Многие компоненты коммерческих и любительских беспилотников, включая контроллеры, оптику, двигатели и каркасы, производятся в Китае. Эти компоненты можно найти на онлайновых торговых площадках, таких как Alibaba. Когда армия США произвела массовые закупки компонентов для беспилотников, чтобы начать свои программы по борьбе с БПЛА, спрос превысил обычные колебания, и запасы истощились быстрее, чем их можно было заменить. Спустя годы Украина провела аналогичную операцию против России.

Перехват цепочки поставок во время крупномасштабных боевых действий

В первые дни вторжения России в Украину были хорошо известны возможности противотанковых ракет типа Javelin. С ходом войны широкое распространение получили кадры ударов беспилотников, сначала с турецких TB2, а затем с гражданских дронов, таких как DJI Mavic. Поскольку воздушное пространство Украины оспаривалось и оказалось смертельно опасным для украинских и российских ВВС, обе стороны полагались на малые беспилотники. Часть этих беспилотников — дроны с видом от первого лица. Изначально разработанные для гонок, эти беспилотники дешевы и могут быть построены на основе наборов или схем из Интернета. Украина соединила эти дроны с боеприпасами, такими как реактивные гранаты, и использовала вид от первого лица, чтобы вручную запускать получившиеся дроны-камикадзе в цели.

Готовясь к предстоящему наступлению, Украина начала активные закупки, приобретая компоненты беспилотников с видом от первого лица у мировых поставщиков. По некоторым оценкам, общий объем закупок Украины составил от 50 до 100 тысяч единиц. Российские Telegram-каналы свидетельствуют о крайней обеспокоенности предстоящими роевыми атаками, а также о гонке по приобретению аналогичного потенциала для применения против Украины. В прошлом Россия уже использовала беспилотники с видом от первого лица для атак на украинские позиции. Главной причиной беспокойства России является очевидная неэффективность существующих систем ПВО против небольших беспилотников, особенно когда они запускаются в большом количестве и находятся вне зоны действия систем РЭБ.

Преобладающее количество компонентов беспилотников с видом от первого лица поставляется из Китая. Учитывая, что, по некоторым российским оценкам, почти все мировые поставки компонентов для беспилотников с видом от первого лица были недавно закуплены Украиной, Россия не может развернуть подобный потенциал в ближайшей перспективе. Таким образом, Украина может стать первой страной, успешно перехватившей цепочку поставок противника, ведущего крупномасштабные боевые действия. В результате у России остаются в основном оборонительные возможности и мощное оружие для контратаки.

Перехват Украиной представляет собой идеальный сценарий, когда закупленные материальные средства используются непосредственно против противника; однако это не обязательное условие. Просто не дав возможности развернуть их вражеским силам, можно тоже достичь желаемого результата. В данном примере Украине удалось сорвать и отложить способность России в ближайшее время развернуть аналогичный потенциал, отвлечь драгоценные ресурсы от военных усилий на защиту от беспилотников и нарушить ее военные планы.

Обратная уязвимость

Деликатность военных программ и государственные нормы требуют от оборонных компаний поддерживать прозрачность не менее чем на шести-семи уровнях. Это включает в себя уровни производителя компонента, производителей каждого субкомпонента, составляющего более крупный компонент, поставщиков субкомпонентов и их поставщиков. Иногда этого недостаточно, о чем свидетельствует обнаружение в цепочке поставок двигателей для F-35 магнита, содержащего сплав, произведенный китайской компанией. Хотя этот эпизод был оценен как не представляющий угрозы для F-35, он продемонстрировал сложность поиска отечественных или одобренных поставщиков критически важного оборонного сырья. Подобные отрезвляющие моменты стали стимулом для попыток Америки возродить отечественную разработку редкоземельных металлов. Даже если страна может удовлетворить свои потребности в высокопроизводительных компонентах, все равно существует риск перехвата цепочки поставок сырья.

В цепочки поставок F-35 обнаруживали китайскую деталь Фото: pinterest.com

Выявление и снижение рисков в цепочке поставок создают огромный спрос на выпускников факультета управления поставками в частном секторе. Исходя из реализованных и потенциальных последствий для национальной безопасности, правительство США также должно активно нанимать таких специалистов. Нарушение цепочек поставок беспилотников, о котором говорилось в предыдущих примерах, ясно показывает: цепочки поставок – это тактический фронт вдали от реальных географических мест военных действий, а специалисты по поставкам – дозорные, выступающие в качестве первой линии обороны.

Диверсифицированная и глобальная экономика представляет уникальные векторы атак с относительно низким риском и обнажает уязвимости оффшорных цепочек поставок. Государства обладают ресурсами и бюджетами, способными воздействовать на целые отрасли промышленности, что может привести к тяжелым последствиям для их противников. Перехват цепочек поставок на открытом рынке позволяет достичь желаемых результатов без боевых действий или политически чреватых санкций. Использование подставных компаний и доверенных лиц запутывает намерения и скрывает истинного заказчика. В этом состоит привлекательность и низкий риск действий в "серой зоне". Учитывая, что как минимум два успешных примера перехвата поставок уже имели место в зонах боевых действий, американские военные планировщики должны обратить на это внимание и искать возможности для развертывания. В то же время необходимо позаботиться о том, чтобы наша оборонная промышленность не оказалась столь же уязвимой для подобной атаки. Для этого планировщики и правительство должны набирать персонал, разбирающийся в управлении цепочками поставок, и привлекать выпускников по этой все более важной специальности.

Об авторе

Тревор Филлипс-Левин – военно-морской летчик и инструктор по ближней авиационной поддержке в Центре развития боевых действий военно-морской авиации. Он получил степень магистра делового администрирования в области аэрокосмической и оборонной промышленности в Университете Теннесси. Советник по разработке вооруженных малых беспилотников в рамках соглашения о совместных исследованиях и разработках.

Автор благодарит доктора Джона Э. Белла и доктора Бена Скиппера из факультета поставок Колледжа бизнеса Хаслама Университета Теннесси за помощь в написании этой статьи. Тейлор Абингтон, генеральный директор компании Abington Aviation Consulting, предоставил информацию о деятельности беспилотников повстанцев.